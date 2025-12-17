Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стало відомо, коли США і РФ проведуть наступний раунд переговорів

Стало відомо, коли США і РФ проведуть наступний раунд переговорів

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 23:50
Переговори США та РФ - коли буде новий раунд
Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Ілюстратине фото: Reuters

Американські та російські чиновники можуть провести черговий раунд переговорів уже цими вихідними, 20 та 21 грудня. Захід пройде в Маямі.

Про це повідомляє видання Рolitico.

Реклама
Читайте також:

Переговори США та РФ

За словами співрозмовників видання, після того як зусилля Білого дому щодо швидкого припинення бойових дій не дали результату, Вашингтон посилив тиск на Київ, закликаючи до компромісів, які могли б привести до завершення війни.

Якщо переговори відбудуться, американська сторона планує представити російським посадовцям підсумки останніх консультацій, попри те що позиція Москви залишається практично незмінною.

Очікується, що до складу російської делегації увійде генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. США, за попередньою інформацією, представлятимуть спеціальний посланник Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не планує їхати в Маямі на перемовини

А до цього український лідер розкрив подробиці переговорів з командою Трампа у Берліні.

США володимир путін переговори Дональд Трамп Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації