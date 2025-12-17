Переговори США та РФ - коли буде новий раунд

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Ілюстратине фото: Reuters

Американські та російські чиновники можуть провести черговий раунд переговорів уже цими вихідними, 20 та 21 грудня. Захід пройде в Маямі.

Про це повідомляє видання Рolitico.

Переговори США та РФ

За словами співрозмовників видання, після того як зусилля Білого дому щодо швидкого припинення бойових дій не дали результату, Вашингтон посилив тиск на Київ, закликаючи до компромісів, які могли б привести до завершення війни.

Якщо переговори відбудуться, американська сторона планує представити російським посадовцям підсумки останніх консультацій, попри те що позиція Москви залишається практично незмінною.

Очікується, що до складу російської делегації увійде генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. США, за попередньою інформацією, представлятимуть спеціальний посланник Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не планує їхати в Маямі на перемовини.

А до цього український лідер розкрив подробиці переговорів з командою Трампа у Берліні.