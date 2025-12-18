Відео
Головна Новини дня Переговори у Флориді — став відомий склад української делегації

Переговори у Флориді — став відомий склад української делегації

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 17:51
Стефанішина назвала склад делегації України для переговорів у США
Ольга Стефанішина. Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди. Там вони проведуть переговори з американською делегацією.

Про це повідомила посол США Ольга Стефанішина, передає Інтерфакс-Україна у четвер, 18 грудня.

Переговори України та США

За Стефанішиною, Умєров і Гнатов прибудуть у Флориду в четвер та пʼятницю.

"Сьогодні і завтра для роботи з американською делегацією у Флориду прибуде Рустем Умеров та Юрій Гнатов. Посольство регулярно забезпечує роботу делегацій", — заявила вона.

Також посол США уточнила, що за домовленостями мають відбутися зустрічі в двосторонньому форматі.

Нагадаємо, що чиновники РФ та США, ймовірно, проведуть черговий раунд переговорів уже цими вихідними, 20 та 21 грудня, у Маямі.

При цьому український лідер Володимир Зеленський, що не планує їхати в Маямі на перемовини

Ольга Стефанішина США переговори Флорида Рустем Умєров
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
