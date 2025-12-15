Умєров анонсував угоду України та США, яка може наблизити мир

Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров анонсував угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки, яка наблизить мир. Її можуть укласти вже до кінця дня.

Про це Рустем Умєров повідомив у соцмережі X у понеділок, 15 грудня.

Реклама

Читайте також:

Угода між США та Україною

Умєров зауважив, що протягом останніх двох днів переговори між Україною та США були конструктивними та продуктивними. За його словами, вдалося досягти реального прогресу.

"Ми сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру", — заявив секретар РНБО.

Крім того, Умєров наголосив, що наразі у ЗМІ поширюють багато фейкової інформації, тому не варто піддаватися чуткам та провокаціям.

"Американська команда на чолі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером працює надзвичайно конструктивно, щоб допомогти Україні знайти шлях до довготривалого мирного договору. Українська команда надзвичайно вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають", — додав він.

Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця прокоментував переговори зі США у Берліні.

Відомо, що другий раунд переговорів тривав близько двох годин.