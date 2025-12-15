Переговори України та США у Берліні — Кислиця зробив заяву

Переговори в Берліні — Кислиця наголосив на важливості США
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця висловився про переговори в Берліні. Він наголосив на важливості участі Сполучених Штатів Америки.
Про це Сергій Кислиця повідомив у соцмережі X у понеділок, 15 грудня.
Переговори України та США у Берліні
Кислиця наголосив, що важливо, аби американська сторона залишалася повністю залученою до мирного процесу та намагалася визначити кроки, які можуть привести до справедливого і стійкого завершення війни.
"Несправедливо неправильно трактувати підхід американської команди, яка вкладає час, зусилля і ресурси в досягнення миру. Кожна команда уважно слухає одна одну. Позиція України дуже чітка", — додав перший заступник глави МЗС.
Нагадаємо, 15 грудня в Берліні завершився другий раунд перемовин між Україною та США. Зустріч тривала близько двох годин.
Через візит іноземних делегацій у Берліні посилили заходи безпеки. Крім того, залучили навіть водолазів.
Читайте Новини.LIVE!