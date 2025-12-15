Відео
Головна Новини дня Переговори в Берліні — Кислиця наголосив на важливості США

Переговори в Берліні — Кислиця наголосив на важливості США

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 16:51
Переговори України та США у Берліні — Кислиця зробив заяву
Американська делегація. Фото: x.com/SergiyKyslytsya

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця висловився про переговори в Берліні. Він наголосив на важливості участі Сполучених Штатів Америки.

Про це Сергій Кислиця повідомив у соцмережі X у понеділок, 15 грудня.

Переговори України та США у Берліні

Кислиця наголосив, що важливо, аби американська сторона залишалася повністю залученою до мирного процесу та намагалася визначити кроки, які можуть привести до справедливого і стійкого завершення війни.

"Несправедливо неправильно трактувати підхід американської команди, яка вкладає час, зусилля і ресурси в досягнення миру. Кожна команда уважно слухає одна одну. Позиція України дуже чітка", — додав перший заступник глави МЗС.

null
Допис Кислиці. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 грудня в Берліні завершився другий раунд перемовин між Україною та США. Зустріч тривала близько двох годин.

Через візит іноземних делегацій у Берліні посилили заходи безпеки. Крім того, залучили навіть водолазів.

США війна переговори Україна Берлін Сергій Кислиця
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
