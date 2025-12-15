Видео
Переговоры в Берлине — Кислица отметил важность США

Переговоры в Берлине — Кислица отметил важность США

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 16:51
Переговоры Украины и США в Берлине — Кислица сделал заявление
Американская делегация. Фото: x.com/SergiyKyslytsya

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица высказался о переговорах в Берлине. Он отметил важность участия Соединенных Штатов Америки.

Об этом Сергей Кислица сообщил в соцсети X в понедельник, 15 декабря.

Переговоры Украины и США в Берлине

Кислица подчеркнул, что важно, чтобы американская сторона оставалась полностью вовлеченной в мирный процесс и пыталась определить шаги, которые могут привести к справедливому и устойчивому завершению войны.

"Несправедливо неправильно трактовать подход американской команды, которая вкладывает время, усилия и ресурсы в достижение мира. Каждая команда внимательно слушает друг друга. Позиция Украины очень четкая", — добавил первый заместитель главы МИД.

null
Пост Кислицы. Фото: скриншот

Напомним, 15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между Украиной и США. Встреча длилась около двух часов.

Из-за визита иностранных делегаций в Берлине усилили меры безопасности. Кроме того, привлекли даже водолазов.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
