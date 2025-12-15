Видео
В Берлине завершился второй раунд переговоров Украины и США

В Берлине завершился второй раунд переговоров Украины и США

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 14:29
В Берлине завершились переговоры между Украиной и США
Переговоры в Берлине. Фото: ОПУ

В понедельник, 15 декабря, в Берлине завершился второй раунд переговоров между Украиной и США по мирному соглашению. По информации источников и СМИ, переговоры между делегациями продолжались около двух часов.

Об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на источники в украинской делегации.

Стало известно, что сегодняшние переговоры между делегациями Украины и США относительно мирного соглашения и возможности завершения полномасштабной войны завершились.

Как известно, это был второй раунд переговоров Украины и США в Берлине.

Сегодня переговоры продолжались почти два часа.

Ранее мы информировали, что 15 декабря в Берлине стартовал второй раунд переговоров между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки. Стороны должны были говорить о мирном соглашении и окончании полномасштабной войны.

Переговоры начались около 12:00 по киевскому времени.

Детали относительно второго раунда переговоров будут позже. Заметим, что на месте событий работает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая следит за ходом встречи.

Напомним, 14 декабря в Берлине состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки.

По итогам встречи специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе.

Владимир Зеленский США Берлин соглашение война в Украине мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
