В Берлине завершились переговоры между Украиной и США

В Берлине завершился второй раунд переговоров Украины и США
В понедельник, 15 декабря, в Берлине завершился второй раунд переговоров между Украиной и США по мирному соглашению. По информации источников и СМИ, переговоры между делегациями продолжались около двух часов.
Об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на источники в украинской делегации.
Ранее мы информировали, что 15 декабря в Берлине стартовал второй раунд переговоров между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки. Стороны должны были говорить о мирном соглашении и окончании полномасштабной войны.
Переговоры начались около 12:00 по киевскому времени.
Детали относительно второго раунда переговоров будут позже. Заметим, что на месте событий работает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая следит за ходом встречи.
Напомним, 14 декабря в Берлине состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки.
По итогам встречи специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе.
