У Берліні завершилися переговори між Україною та США

У понеділок, 15 грудня, у Берліні завершився другий раунд перемовин між Україною та США щодо мирної угоди. За інформацією джерел та ЗМІ, переговори між делегаціями тривали близько двох годин.

Про це інформує "Укрінформ" з посиланням на джерела в українській делегації.

Стало відомо, що сьогоднішні перемовини між делегаціями України та США щодо мирної угоди та можливості завершення повномасштабної війни завершилися.

Як відомо, це був другий раунд переговорів України та США в Берліні.

Сьогодні перемовини тривали майже дві години.

Раніше ми інформували, що 15 грудня в Берліні стартував другий раунд переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Сторони мали говорити про мирну угоду та закінчення повномасштабної війни.

Переговори розпочалися близько 12:00 за київським часом.

Деталі щодо другого раунду перемовин будуть згодом. Зауважимо, що на місці подій працює журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка стежить за перебігом зустрічі.

Нагадаємо, 14 грудня у Берліні відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки.

За підсумками зустрічі спеціальний посланник США Стів Віткофф повідомив про досягнутий прогрес.