У Берліні завершилися переговори між Україною та США

У Берліні завершився другий раунд перемовин між Україною та США
У понеділок, 15 грудня, у Берліні завершився другий раунд перемовин між Україною та США щодо мирної угоди. За інформацією джерел та ЗМІ, переговори між делегаціями тривали близько двох годин.
Про це інформує "Укрінформ" з посиланням на джерела в українській делегації.
Переговори між Україною та США в Берліні завершилися — що відомо
Стало відомо, що сьогоднішні перемовини між делегаціями України та США щодо мирної угоди та можливості завершення повномасштабної війни завершилися.
Як відомо, це був другий раунд переговорів України та США в Берліні.
Сьогодні перемовини тривали майже дві години.
Раніше ми інформували, що 15 грудня в Берліні стартував другий раунд переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Сторони мали говорити про мирну угоду та закінчення повномасштабної війни.
Переговори розпочалися близько 12:00 за київським часом.
Деталі щодо другого раунду перемовин будуть згодом. Зауважимо, що на місці подій працює журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка стежить за перебігом зустрічі.
Нагадаємо, 14 грудня у Берліні відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки.
За підсумками зустрічі спеціальний посланник США Стів Віткофф повідомив про досягнутий прогрес.
