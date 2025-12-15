Відео
Головна Новини дня У Берліні завершився другий раунд перемовин між Україною та США

У Берліні завершився другий раунд перемовин між Україною та США

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 14:29
У Берліні завершилися переговори між Україною та США
Переговори в Берліні. Фото: ОПУ

У понеділок, 15 грудня, у Берліні завершився другий раунд перемовин між Україною та США щодо мирної угоди. За інформацією джерел та ЗМІ, переговори між делегаціями тривали близько двох годин.

Про це інформує "Укрінформ" з посиланням на джерела в українській делегації.

Читайте також:

Переговори між Україною та США в Берліні завершилися — що відомо

Стало відомо, що сьогоднішні перемовини між делегаціями України та США щодо мирної угоди та можливості завершення повномасштабної війни завершилися.

Як відомо, це був другий раунд переговорів України та США в Берліні.

Сьогодні перемовини тривали майже дві години.

Раніше ми інформували, що 15 грудня в Берліні стартував другий раунд переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Сторони мали говорити про мирну угоду та закінчення повномасштабної війни.

Переговори розпочалися близько 12:00 за київським часом.

Деталі щодо другого раунду перемовин будуть згодом. Зауважимо, що на місці подій працює журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка стежить за перебігом зустрічі.

Нагадаємо, 14 грудня у Берліні відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. 

За підсумками зустрічі спеціальний посланник США Стів Віткофф повідомив про досягнутий прогрес.

Володимир Зеленський США Берлін угода війна в Україні мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
