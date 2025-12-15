Видео
Главная Новости дня Переговоры в Берлине — в городе усиливают меры безопасности

Переговоры в Берлине — в городе усиливают меры безопасности

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 14:16
В Берлине усиливают меры безопасности во время переговоров — детали
Полицейские стоят на страже в день переговоров в Берлине. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

В Берлине 15 декабря проходит 8-й немецко-украинский бизнес-форум и переговоры между Украиной и США. Из-за визита иностранных делегаций правоохранители усиливают меры безопасности в городе.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.

Читайте также:

Усиление безопасности в Берлине

Правоохранители усиливают меры безопасности в Берлине в связи с визитом иностранных делегаций на переговоры между США и Украиной.

Отметим, что кроме переговоров, сегодня украинский президент Владимир Зеленский встретится с федеральным президентом Германии, президентом Бундестага, а также посетит немецко-украинский экономический форум.

Напомним, немецко-украинский форум начался с минуты молчания по жертвам полномасштабной войны в Украине. Главой украинской делегации в Берлине стал министр экономики.

Также мы сообщали, что впервые за всю историю мероприятия Украину представляет президент. Вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом сегодня он совместно выступит с заявлением.

переговоры Украина Берлин безопасность форум
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
