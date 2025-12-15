В Берлине усиливают меры безопасности во время переговоров — детали

Переговоры в Берлине — в городе усиливают меры безопасности
В Берлине 15 декабря проходит 8-й немецко-украинский бизнес-форум и переговоры между Украиной и США. Из-за визита иностранных делегаций правоохранители усиливают меры безопасности в городе.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.
Усиление безопасности в Берлине
Правоохранители усиливают меры безопасности в Берлине в связи с визитом иностранных делегаций на переговоры между США и Украиной.
Отметим, что кроме переговоров, сегодня украинский президент Владимир Зеленский встретится с федеральным президентом Германии, президентом Бундестага, а также посетит немецко-украинский экономический форум.
Напомним, немецко-украинский форум начался с минуты молчания по жертвам полномасштабной войны в Украине. Главой украинской делегации в Берлине стал министр экономики.
Также мы сообщали, что впервые за всю историю мероприятия Украину представляет президент. Вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом сегодня он совместно выступит с заявлением.
