Головна Новини дня Переговори в Берліні — в місті посилюють заходи безпеки

Переговори в Берліні — в місті посилюють заходи безпеки

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 14:16
В Берліні посилюють заходи безпеки під час переговорів — деталі
Поліцейські стоять на варті в день переговорів у Берліні. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

У Берліні 15 грудня проходить 8-й німецько-український бізнес-форум та переговори між Україною і США. Через візит іноземних делегацій правоохоронці посилюють заходи безпеки в місті.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій. 

Читайте також:

Посилення безпеки в Берліні

Правоохоронці посилюють заходи безпеки у Берліні у зв'язку з візитом іноземних делегацій на переговори між США та Україною. 

Зазначимо, що окрім перемовин, сьогодні український президент Володимир Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Німеччини, президентом Бундестагу, а також відвідає німецько-український економічний форум.

Нагадаємо, німецько-український форум розпочався з хвилини мовчання за жертвами повномасштабної війни в Україні. Очільником української делегації в Берліні став міністр економіки.

Також ми повідомляли, що вперше за всю історію заходу Україну представляє президент. Разом з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом сьогодні він спільно виступить із заявою. 

переговори Україна Берлін безпека форум
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
