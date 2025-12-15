Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Німецько-український форм у Берліні — деталі та відео

Німецько-український форм у Берліні — деталі та відео

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 13:27
Німецько-український форм у Берліні — подробиці з місця події
Президент України Володимир Зеленський в Берліні. Фото: ОПУ

У понеділок, 15 грудня, в Берліні відбувається німецько-український бізнес-форум. Подія розпочалася з хвилини мовчання за жертвами повномасштабної війни в Україні.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Реклама
Читайте також:

Німецько-український форум у Берліні — перші подробиці

Сьогодні в Берліні стартував німецько-український бізнес-форум.

Керуючий директор німецько-української промислово-торгової палати Райнер Перрау зазначив, що в Україні є традиція вшанування захисників та жертв війни, тому він закликав учасників форуму також до неї доєднатися.

Як відомо, очільником української делегації на німецько-українському форумі цьогоріч став міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв.

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець розповіла, що під час відкриття форуму представники німецьких підприємств заявили про зацікавленість у співпраці з Україною.

Зокрема, мовиться про безпілотники та системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, за даними джерел Новини.LIVE, на закритті форуму будуть присутні президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За підсумками форуму очікується спільна пресконференція лідерів України та Німеччини.

Раніше ми інформували, що вперше за всю історію німецько-українського бізнес-форуму Україну представляє президент.

Також ми повідомляли, що в Берліні 15 грудня стартував другий раунд переговорів між Україною та США.

Володимир Зеленський переговори Берлін зустріч форум
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації