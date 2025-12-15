Німецько-український форм у Берліні — подробиці з місця події

Президент України Володимир Зеленський в Берліні. Фото: ОПУ

У понеділок, 15 грудня, в Берліні відбувається німецько-український бізнес-форум. Подія розпочалася з хвилини мовчання за жертвами повномасштабної війни в Україні.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Німецько-український форум у Берліні — перші подробиці

Сьогодні в Берліні стартував німецько-український бізнес-форум.

Керуючий директор німецько-української промислово-торгової палати Райнер Перрау зазначив, що в Україні є традиція вшанування захисників та жертв війни, тому він закликав учасників форуму також до неї доєднатися.

Як відомо, очільником української делегації на німецько-українському форумі цьогоріч став міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв.

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець розповіла, що під час відкриття форуму представники німецьких підприємств заявили про зацікавленість у співпраці з Україною.

Зокрема, мовиться про безпілотники та системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, за даними джерел Новини.LIVE, на закритті форуму будуть присутні президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За підсумками форуму очікується спільна пресконференція лідерів України та Німеччини.

Раніше ми інформували, що вперше за всю історію німецько-українського бізнес-форуму Україну представляє президент.

Також ми повідомляли, що в Берліні 15 грудня стартував другий раунд переговорів між Україною та США.