Форум в Берліні 15 грудня — Україну вперше представляє президент

Зеленський на бізнес-форумі у Берліні — яка особливість
У Берліні 15 грудня відбувається восьмий німецько-український бізнес-форум. Вперше за всю історію заходу Україну представляє президент.
Про це повідомила журналістка Галина Остаповець в ефірі Ранок.LIVE.
Зеленський на форуму у Берліні 15 грудня
Володимир Зеленський перебуває в Німеччині з офіційним візитом. Разом з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом сьогодні він спільно виступить із заявою.
"На форумі обговорюють співпрацю в енергетиці та оборонній сфері, очікується участь представників Міненерго та Олександра Камишіна", — розповіла журналістка.
Відомо, що візит українського лідера пов'язаний з переговорами щодо миру. Напередодні українська та американська делегації провели зустріч, яка тривала близько п'яти годин. Сьогодні сторони домовилися її продовжити.
Крім того, у Берліні запланована спільна пресконференція Зеленського та Мерца. Там лідери розкриють перші деталі переговорів.
Нагадаємо, 14 грудня Зеленський провів розмову з Макроном перед зустріччю зі США. Лідери обговорили спільні кроки для досягнення миру.
Після цього відбулася зустріч української і американської делегацій. Президент поділився першими деталями.
Читайте Новини.LIVE!