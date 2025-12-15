Відео
Зеленський на бізнес-форумі у Берліні — яка особливість

Зеленський на бізнес-форумі у Берліні — яка особливість

Дата публікації: 15 грудня 2025 11:59
Форум в Берліні 15 грудня — Україну вперше представляє президент
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

У Берліні 15 грудня відбувається восьмий німецько-український бізнес-форум. Вперше за всю історію заходу Україну представляє президент. 

Про це повідомила журналістка Галина Остаповець в ефірі Ранок.LIVE

Зеленський на форуму у Берліні 15 грудня

Володимир Зеленський перебуває в Німеччині з офіційним візитом. Разом з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом сьогодні він спільно виступить із заявою. 

"На форумі обговорюють співпрацю в енергетиці та оборонній сфері, очікується участь представників Міненерго та Олександра Камишіна", — розповіла журналістка. 

Відомо, що візит українського лідера пов'язаний з переговорами щодо миру. Напередодні українська та американська делегації провели зустріч, яка тривала близько п'яти годин. Сьогодні сторони домовилися її продовжити.

Крім того, у Берліні запланована спільна пресконференція Зеленського та Мерца. Там лідери розкриють перші деталі переговорів.  

Нагадаємо, 14 грудня Зеленський провів розмову з Макроном перед зустріччю зі США. Лідери обговорили спільні кроки для досягнення миру.

Після цього відбулася зустріч української і американської делегацій. Президент поділився першими деталями

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
