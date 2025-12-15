Форум в Берлине 15 декабря — Украину впервые представляет президент

Зеленский на бизнес-форуме в Берлине — какая особенность
В Берлине 15 декабря проходит восьмой немецко-украинский бизнес-форум. Впервые за всю историю мероприятия Украину представляет президент.
Об этом сообщила журналистка Галина Остаповец в эфире Ранок.LIVE.
Зеленский на форуме в Берлине 15 декабря
Владимир Зеленский находится в Германии с официальным визитом. Вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом сегодня он совместно выступит с заявлением.
"На форуме обсуждают сотрудничество в энергетике и оборонной сфере, ожидается участие представителей Минэнерго и Александра Камышина", — рассказала журналистка.
Известно, что визит украинского лидера связан с переговорами по миру. Накануне украинская и американская делегации провели встречу, которая длилась около пяти часов. Сегодня стороны договорились ее продолжить.
Кроме того, в Берлине запланирована совместная пресс-конференция Зеленского и Мерца. Там лидеры раскроют первые детали переговоров.
Напомним, 14 декабря Зеленский провел разговор с Макроном перед встречей с США. Лидеры обсудили совместные шаги для достижения мира.
После этого состоялась встреча украинской и американской делегаций. Президент поделился первыми деталями.
