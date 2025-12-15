Форум в Берлине 15 декабря — Украину впервые представляет президент

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

В Берлине 15 декабря проходит восьмой немецко-украинский бизнес-форум. Впервые за всю историю мероприятия Украину представляет президент.

Об этом сообщила журналистка Галина Остаповец в эфире Ранок.LIVE.

Зеленский на форуме в Берлине 15 декабря

Владимир Зеленский находится в Германии с официальным визитом. Вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом сегодня он совместно выступит с заявлением.

"На форуме обсуждают сотрудничество в энергетике и оборонной сфере, ожидается участие представителей Минэнерго и Александра Камышина", — рассказала журналистка.

Известно, что визит украинского лидера связан с переговорами по миру. Накануне украинская и американская делегации провели встречу, которая длилась около пяти часов. Сегодня стороны договорились ее продолжить.

Кроме того, в Берлине запланирована совместная пресс-конференция Зеленского и Мерца. Там лидеры раскроют первые детали переговоров.

Напомним, 14 декабря Зеленский провел разговор с Макроном перед встречей с США. Лидеры обсудили совместные шаги для достижения мира.

После этого состоялась встреча украинской и американской делегаций. Президент поделился первыми деталями.