Зеленский провел разговор с Макроном перед переговорами с США — детали

Встреча Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского 21 ноября. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Они обсудили совместные действия перед переговорами украинской делегации с представителями США в воскресенье, 14 декабря.

Об этом президент Франции сообщил в своем аккаунте X.

Зеленский и Макрон провели разговор

Перед своей встречей с представителями Белого дома украинский и французский лидеры обсудили совместные шаги для достижения мира. Макрон отметил, что Франция продолжает поддерживать Украину.

"Американцы, европейцы и украинцы стремятся только к миру. В то время как Россия продолжает свою агрессивную войну, Украина остается сильной. Франция есть и будет оставаться на стороне Украины для построения прочного и длительного мира — мира, который может гарантировать безопасность и суверенитет Украины и Европы в долгосрочной перспективе. Я благодарю всех украинских, европейских и американских участников переговоров, мобилизованных для достижения этой цели", — написал Макрон.

В ответ Зеленский поблагодарил коллегу и отметил, что они продолжают сотрудничать ради общей безопасности.

"Спасибо за вашу поддержку, Эмманюэль. Я был рад пообщаться с вами сегодня перед моей встречей с посланцами президента Трампа. Мы тесно координируем свои действия и работаем вместе ради нашей общей безопасности", — написал Зеленский.

Напомним, в Берлине начались переговоры между Украиной и США. Украинскую делегацию возглавляет сам президент Зеленский, в то время как американскую группу представляет спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

