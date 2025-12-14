Відео
Головна Новини дня Зеленський провів розмову з Макроном перед зустріччю зі США

Зеленський провів розмову з Макроном перед зустріччю зі США


Дата публікації: 14 грудня 2025 20:00
Зеленський провів розмову з Макроном перед переговорами із США — деталі
Зустріч Емманюеля Макрона і Володимира Зеленського 21 листопада. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Вони обговорили спільні дії перед переговорами української делегації з представниками США в неділю, 14 грудня.

Про це президент Франції повідомив у своєму акаунті X.



Зеленський та Макрон провели розмову

Перед своєю зустріччю із представниками Білого дому український та французький лідери обговорили спільні кроки для досягнення миру. Макрон зауважив, що Франція продовжує підтримувати Україну.

"Американці, європейці та українці прагнуть лише миру. У той час як Росія продовжує свою агресивну війну, Україна залишається сильною. Франція є і залишатиметься на боці України для побудови міцного і тривалого миру — миру, який може гарантувати безпеку і суверенітет України та Європи в довгостроковій перспективі. Я дякую всім українським, європейським і американським учасникам переговорів, мобілізованим для досягнення цієї мети", — написав Макрон.

У відповідь Зеленський подякував колезі та зазначив, що вони продовжують співпрацювати заради спільної безпеки.

"Дякую за вашу підтримку, Емманюелю. Я був радий поспілкуватися з вами сьогодні перед моєю зустріччю з посланцями президента Трампа. Ми тісно координуємо свої дії та працюємо разом заради нашої спільної безпеки", — написав Зеленський.

Нагадаємо, у Берліні розпочалися переговори між Україною та США. Українську делегацію очолює сам президент Зеленський, в той час, як американську групу представляє спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Перед зустріччю президент України також розкрив нові деталі переговорів.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
