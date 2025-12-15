Видео
Главная Новости дня Немецко-украинский форум в Берлине — подробности и видео

Немецко-украинский форум в Берлине — подробности и видео

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 13:27
Немецко-украинский форм в Берлине — подробности с места события
Президент Украины Владимир Зеленский в Берлине. Фото: ОПУ

В понедельник, 15 декабря, в Берлине проходит немецко-украинский бизнес-форум. Событие началось с минуты молчания по жертвам полномасштабной войны в Украине.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.



Немецко-украинский форум в Берлине — первые подробности

Сегодня в Берлине стартовал немецко-украинский бизнес-форум.

Управляющий директор немецко-украинской промышленно-торговой палаты Райнер Перрау отметил, что в Украине есть традиция чествования защитников и жертв войны, поэтому он призвал участников форума также к ней присоединиться.

Как известно, главой украинской делегации на немецко-украинском форуме в этом году стал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец рассказала, что во время открытия форума представители немецких предприятий заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Украиной.

В частности, говорится о беспилотниках и системах противовоздушной обороны.

Напомним, по данным источников Новини.LIVE, на закрытии форума будут присутствовать президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. По итогам форума ожидается совместная пресс-конференция лидеров Украины и Германии.

Ранее мы информировали, что впервые за всю историю немецко-украинского бизнес-форума Украину представляет президент.

Также мы сообщали, что в Берлине 15 декабря стартовал второй раунд переговоров между Украиной и США.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
