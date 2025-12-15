В Берлине стартовал второй раунд переговоров Украины и США

Переговоры делегаций Украины и США в Берлине. Фото: Reuters

В понедельник, 15 декабря, в Берлине начался второй раунд переговоров между Украиной и США. Главная цель и тема переговоров — мирное соглашение и окончание полномасштабной войны в Украине.

Об этом информируют источники Новини.LIVE в Офисе президента Украины.

Переговоры между Украиной и США в Берлине — что известно

Сегодня, 15 декабря, в Берлине стартовал второй раунд переговоров между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки. Стороны будут говорить о мирном соглашении и окончании полномасштабной войны России против Украины.

Ранее мы информировали, что переговоры между представителями США и Украины должны возобновиться сегодня ближе к 12:00 по киевскому времени.

Детали относительно второго раунда переговоров будут позже. Заметим, что на месте событий работает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая следит за ходом встречи.

Напомним, что 14 декабря в Берлине состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и США.

После переговоров 14 декабря специальный посланник США Стив Уиткофф заявил о прогрессе.