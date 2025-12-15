Відео
Головна Новини дня У Берліні розпочався другий раунд перемовин між Україною та США

У Берліні розпочався другий раунд перемовин між Україною та США

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 12:47
У Берліні стартував другий раунд переговорів України та США
Перемовини делегацій України та США у Берліні. Фото: Reuters

У понеділок, 15 грудня, в Берліні розпочався другий раунд перемовин між Україною та США. Головна мета та тема переговорів — мирна угода та закінчення повномасштабної війни в Україні.

Про це інформують джерела Новини.LIVE в Офісі президента України.

Перемовини між Україною та США у Берліні — що відомо

Сьогодні, 15 грудня, в Берліні стартував другий раунд переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Сторони говоритимуть про мирну угоду та закінчення повномасштабної війни Росії проти України.

Раніше ми інформували, що переговори між представниками США та України мають поновитися сьогодні ближче до 12:00 за київським часом.

Деталі щодо другого раунду перемовин будуть згодом. Зауважимо, що на місці подій працює журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка стежить за перебігом зустрічі.

Нагадаємо, що 14 грудня у Берліні відбувся перший раунд перемовин між делегаціями України та США.

Після переговорів 14 грудня спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив про прогрес.

Володимир Зеленський США Берлін перемир'я війна в Україні мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
