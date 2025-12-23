Закінчення війни — про що Україна домовилась в США

Володимир Зеленський, Рустем Умєров та Андрій Гнатов. Фото: Офіс президента

Українська делегація плідно попрацювала з американською командою. Документи щодо гарантій безпеки для України, відновлення та базової рамки для закінчення цієї війни вже готові.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 грудня.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Перемовини України та США — які результати

"Детальна доповідь (секретаря РНБО, — ред.) Рустема Умєрова та (начальника Генштабу ЗСУ, — ред.) Андрія Гнатова за результатами зустрічей з американською командою. Продуктивно попрацювали з представниками президента Трампа, і зараз є підготовлені драфти кількох документів", — йдеться в повідомленні.

Рустем Умєров та Андрій Гнатов. Фото: Офіс президента

Президент повідомив, що пункти документів зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення.

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

"Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу. Вдячний також європейським партнерам за підтримку та координацію. Чекаємо на продовження діалогу з Америкою", — додав він.

