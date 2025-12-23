Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Закінчення війни — Зеленський повідомив хороші новини з США

Закінчення війни — Зеленський повідомив хороші новини з США

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 14:13
Закінчення війни — про що Україна домовилась в США
Володимир Зеленський, Рустем Умєров та Андрій Гнатов. Фото: Офіс президента

Українська делегація плідно попрацювала з американською командою. Документи щодо гарантій безпеки для України, відновлення та базової рамки для закінчення цієї війни вже готові.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 грудня.

Реклама
Читайте також:
зеленський
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Перемовини України та США — які результати

"Детальна доповідь (секретаря РНБО, ред.) Рустема Умєрова та (начальника Генштабу ЗСУ, ред.) Андрія Гнатова за результатами зустрічей з американською командою. Продуктивно попрацювали з представниками президента Трампа, і зараз є підготовлені драфти кількох документів", — йдеться в повідомленні.

умєров та гнатов
Рустем Умєров та Андрій Гнатов. Фото: Офіс президента

Президент повідомив, що пункти документів зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення.

Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

"Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу. Вдячний також європейським партнерам за підтримку та координацію. Чекаємо на продовження діалогу з Америкою", — додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, чому Путін не хоче завершувати війну.

Також повідомлялося, яку роль виконує Польща у мирних домовленостях.

Володимир Зеленський США війна Україна війна в Україні Рустем Умєров мирні переговори
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації