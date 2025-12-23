Закінчення війни — про що Україна домовилась в США

Закінчення війни — Зеленський повідомив хороші новини з США
Українська делегація плідно попрацювала з американською командою. Документи щодо гарантій безпеки для України, відновлення та базової рамки для закінчення цієї війни вже готові.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 грудня.
Перемовини України та США — які результати
"Детальна доповідь (секретаря РНБО, — ред.) Рустема Умєрова та (начальника Генштабу ЗСУ, — ред.) Андрія Гнатова за результатами зустрічей з американською командою. Продуктивно попрацювали з представниками президента Трампа, і зараз є підготовлені драфти кількох документів", — йдеться в повідомленні.
Президент повідомив, що пункти документів зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення.
"Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу. Вдячний також європейським партнерам за підтримку та координацію. Чекаємо на продовження діалогу з Америкою", — додав він.
