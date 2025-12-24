Переговори про кінець війни як ніколи близькі до фінішу, але все залежить від Москви — Метью Вітакер

Зустріч президента України Володимира Зеленського та посла США у НАТО Метью Вітакера. Фото: Офіс президента

США хочуть зрозуміти, на що готовий Путін, адже нічні обстріли України тривають, а Кремль не рахує втрати. На столі переговорів зараз лежать чотири конкретні документи, які наближають переговори до фіналу, але все залежить від Москви.

Такі деталі дипломатичного процесу розкрив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Що саме підписуватимуть

Вітакер перерахував пакет документів, над яким працюють дипломати. Це не просто меморандуми.

Йдеться про:

великий мирний план, що складається із 20 пунктів;

багатосторонні гарантії безпеки;

окремі гарантії безпеки безпосередньо від США;

план економічного зростання та процвітання після війни.

М'яч на полі Кремля

Посол наголосив: Білий дім чітко розуміє вимоги Києва. З Росією складніше.

Зараз американці намагаються вирахувати, на які максимальні поступки готова піти РФ заради завершення війни. Поки що сигнали з Москви суперечливі.

"Вони продовжують вночі завдавати масованих ударів по Україні. Це певною мірою говорить саме за себе", — зазначив Вітакер.

Він також підкреслив цинізм російської влади: це єдина сторона конфлікту, яка навіть не заявила про стурбованість власними колосальними втратами.

Фактор Трампа

Дипломат назвав президента США "головним миротворцем". На його думку, тільки Трамп здатен посадити ворогів за один стіл і дотиснути угоду, попри хаос навколо.

"Коли ми вступаємо в різдвяний сезон і всі святкуємо з нашими сім'ями, ми просто повинні молитися про мир", — резюмував Вітакер.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що наша українська делегація плідно попрацювала з американською командою та обговорила гарантії безпеки для України, відновлення та базові рамки для закінчення цієї війни.

А до цього лідер України відповів, чому диктатор РФ Путін не хоче завершувати війну.