Переговоры о конце войны как никогда близки к финишу, но все зависит от Москвы — Мэтью Уитакер

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и посла США в НАТО Мэтью Уитакера. Фото: Офис президента

США хотят понять, на что готов Путин, ведь ночные обстрелы Украины продолжаются, а Кремль не считает потери. На столе переговоров сейчас лежат четыре конкретных документа, которые приближают переговоры к финалу, но все зависит от Москвы.

Такие детали дипломатического процесса раскрыл посол США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

Реклама

Читайте также:

Что именно будут подписывать

Уитакер перечислил пакет документов, над которым работают дипломаты. Это не просто меморандумы.

Речь идет о:

большой мирный план, состоящий из 20 пунктов;

многосторонние гарантии безопасности;

отдельных гарантиях безопасности непосредственно от США;

план экономического роста и процветания после войны.

Мяч на поле Кремля

Посол подчеркнул: Белый дом четко понимает требования Киева. С Россией сложнее.

Сейчас американцы пытаются вычислить, на какие максимальные уступки готова пойти РФ ради завершения войны. Пока что сигналы из Москвы противоречивые.

"Они продолжают ночью наносить массированные удары по Украине. Это в определенной степени говорит само за себя", — отметил Уитакер.

Он также подчеркнул цинизм российских властей: это единственная сторона конфликта, которая даже не заявила об обеспокоенности собственными колоссальными потерями.

Фактор Трампа

Дипломат назвал президента США "главным миротворцем". По его мнению, только Трамп способен посадить врагов за один стол и дожать соглашение, несмотря на хаос вокруг.

"Когда мы вступаем в рождественский сезон и все празднуем с нашими семьями, мы просто должны молиться о мире", — резюмировал Уитакер.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что наша украинская делегация плодотворно поработала с американской командой и обсудила гарантии безопасности для Украины, восстановление и базовые рамки для окончания этой войны.

А до этого лидер Украины ответил, почему диктатор РФ Путин не хочет завершать войну.