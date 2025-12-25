Відео
Головна Новини дня Зеленський обговорив деталі мирного плану з Віткоффом та Кушнером

Зеленський обговорив деталі мирного плану з Віткоффом та Кушнером

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 18:20
Зеленський обговорив деталі мирного плану з Віткоффом та Кушнером - що відомо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський зі спеціальним представником президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером пропрацювали деталі майбутньої мирної угоди

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 25 грудня

Обговорення мирної угоди 

Зеленський подякував Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру за конструктив, інтенсивну працю та за привітання українців з Різдвом. Він повідомив, що робота над мирною угодою відбувається 24/7, щоб усі документи у цьому напрямку були реалістичними та надійними. 

Зеленський обговорив деталі мирного плану з Віткоффом та Кушнером - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Обговорили деякі суттєві деталі роботи. Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає", — зазначив Президент. 

Під час розмови разом із Зеленським були Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Андрій Сибіга, Сергій Кислиця, Ігор Брусило та Олександр Бевз. Також Рустем Умєров проведе ще один раунд переговорів із Віткоффом та Кушнером. Президент повідомив, що попросив переказати привітання для президента США Дональда Трампа та всієї його родини з Різдвом. 

Нагадаємо, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зробив нову заяву про мирний план — Москва аналізує його.

Раніше ми також інформували, що нардеп від "Слуг народу" Руслан Горбенко вважає: долю мирної угоди вирішуватимуть депутати, а не народ.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
