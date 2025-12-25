Зеленський обговорив деталі мирного плану з Віткоффом та Кушнером - що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський зі спеціальним представником президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером пропрацювали деталі майбутньої мирної угоди.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 25 грудня

Обговорення мирної угоди

Зеленський подякував Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру за конструктив, інтенсивну працю та за привітання українців з Різдвом. Він повідомив, що робота над мирною угодою відбувається 24/7, щоб усі документи у цьому напрямку були реалістичними та надійними.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Обговорили деякі суттєві деталі роботи. Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає", — зазначив Президент.

Під час розмови разом із Зеленським були Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Андрій Сибіга, Сергій Кислиця, Ігор Брусило та Олександр Бевз. Також Рустем Умєров проведе ще один раунд переговорів із Віткоффом та Кушнером. Президент повідомив, що попросив переказати привітання для президента США Дональда Трампа та всієї його родини з Різдвом.

