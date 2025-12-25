Відео
Головна Новини дня У Росії зробили нову заяву про мирний план США — деталі

У Росії зробили нову заяву про мирний план США — деталі

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 17:09
У Кремлі заявили, що аналізують мирний план США
Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зробив нову заяву про мирний план, який Росія отримала від Стіва Віткоффа в Маямі. За його словами, Москва аналізує його.

Про це повідомляють росЗМІ у четвер, 25 грудня.

Читайте також:

Мирний план щодо війни

"Переданий Дмитрієвим після зустрічі в Маямі мирний план аналізується, подальші кроки будуть залежати від рішень Путіна", — заявив Пєсков.

За його словами, наразі телефонної розмови російського диктатора Володимира Путіна і лідера США Дональда Трампа не планується.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, Росія вимагає змін в останній версії мирного плану, який складається з 20 пунктів.

Раніше Трамп проаналізував переговори США з Україною та Росією. За його словами, вони "тривають нормально".

США війна Дмитро Пєсков Росія мирний план
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
