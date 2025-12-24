РФ прагне змінити мирний план США та України з 20 пунктів – деталі

Російський диктатор Володимир Путін. Фото ілюстративне: Reuters

Російська Федерація вимагає ключових змін в останній версії мирного плану США та України, який складається з 20 пунктів. Росія розглядає цей мирний план як відправну точку для подальших переговорів, оскільки в ньому відсутні важливі для Кремля положення.

Про це повідомляє Bloomberg.

Мирний план України та США

Кремль прагне ключових змін до останнього мирного плану США та України, зазначило джерело Bloomberg. Росія стурбована гарантіями майбутнього нерозширення НАТО на схід та нейтрального статусу України у разі її вступу до Європейського Союзу. За словами джерела, у плані відсутні обмеження, яких прагне Росія щодо післявоєнних збройних сил та видів озброєння Києва. Також він не надає чітких гарантій щодо статусу російської мови в Україні.

Окрім того, Москва хоче ясності щодо питання скасування санкцій та сотень мільярдів доларів заморожених російських державних активів на Заході. За словами президента України, Росія зараз пропонує вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей.

Але Москва також хоче, щоб Україна вивела війська з території, яку вона все ще контролює в Донецькій області. Україна відхиляє цю вимогу, побоюючись, що здача добре укріпленої території зробить її вразливою до нового нападу Росії. Зеленський заявив, що Україна прагне переконати Трампа запропонувати Росії припинити війну вздовж нинішньої лінії зіткнення.

"Ми опинилися в ситуації, коли росіяни хочуть, щоб ми вивели війська з Донецької області, тоді як американці намагаються знайти спосіб, щоб це "не було виведенням" — бо ми проти виведення", — сказав Зеленський.

Розбіжності щодо пунктів мирного плану

Відмову від будь-якої землі буде важко реалізувати, оскільки це порушить українське законодавство та вимагатиме проведення референдуму. У рамках компромісу Президент України пообіцяв провести президентські вибори якомога швидше після припинення вогню.

Він заявив, що Україна буде мати армію мирного часу чисельністю до 800 000 військовослужбовців. Будь-яке порушення Росією режиму припинення вогню призведе до дії гарантій безпеки США. Зеленський заявив журналістам, що між Києвом і Вашингтоном залишаються розбіжності — наприклад, щодо управління Запорізькою атомною електростанцією, яку захопила Росія. Тим не менш, він дав оптимістичну оцінку, заявивши, що переговори "значно наблизилися до завершення документів".

Хоча РФ не підтримала останню версію 20-пунктного плану, вона не бажає ризикувати та посваритися із Трампом, повністю відхиливши його. Трамп заявив цього тижня, що переговори йдуть "добре" і що є шанс укласти угоду найближчим часом, хоча сподівання США на угоду до Різдва зазнали краху. Перемир'я набуде чинності в день підписання мирної угоди за умови моніторингу міжнародними посередниками.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, що закладено в 20 пунктах мирного плану України та США.

