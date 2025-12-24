Зеленський розповів за яких умов можлива демобілізація

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Ірина Рибакова/Пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру Збройних Сил України

Президент Володимир Зеленський заявив, що формат мобілізації в Україні може бути змінений у разі підписання та реалізації мирної угоди. За його словами, за наявності дієвих домовленостей держава зможе або повністю відмовитися від мобілізації, або перейти до часткового формату. Також розглядається варіант поетапної демобілізації військовослужбовців.

