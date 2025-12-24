Відео
Головна Новини дня Зеленський допустив скасування мобілізації та назвав умову

Зеленський допустив скасування мобілізації та назвав умову

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 10:26
Зеленський розповів за яких умов можлива демобілізація
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Ірина Рибакова/Пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру Збройних Сил України

Президент Володимир Зеленський заявив, що формат мобілізації в Україні може бути змінений у разі підписання та реалізації мирної угоди. За його словами, за наявності дієвих домовленостей держава зможе або повністю відмовитися від мобілізації, або перейти до часткового формату. Також розглядається варіант поетапної демобілізації військовослужбовців.

Новина доповнюється...

