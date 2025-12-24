Зеленский рассказал при каких условиях возможна демобилизация

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что формат мобилизации в Украине может быть изменен в случае подписания и реализации мирного соглашения. По его словам, при наличии действенных договоренностей государство сможет либо полностью отказаться от мобилизации, либо перейти к частичному формату. Также рассматривается вариант поэтапной демобилизации военнослужащих.

Новость дополняется...

Реклама