РФ стремится изменить мирный план США и Украины из 20 пунктов - детали

Российская Федерация требует ключевых изменений в последней версии мирного плана США и Украины, который состоит из 20 пунктов. Россия рассматривает этот мирный план как отправную точку для дальнейших переговоров, поскольку в нем отсутствуют важные для Кремля положения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Мирный план Украины и США

Кремль стремится к ключевым изменениям в последний мирный план США и Украины, отметил источник Bloomberg. Россия обеспокоена гарантиями будущего нерасширения НАТО на восток и нейтрального статуса Украины в случае ее вступления в Европейский Союз. По словам источника, в плане отсутствуют ограничения, которых стремится Россия относительно послевоенных вооруженных сил и видов вооружения Киева. Также он не предоставляет четких гарантий относительно статуса русского языка в Украине.

Кроме того, Москва хочет ясности по вопросу отмены санкций и сотен миллиардов долларов замороженных российских государственных активов на Западе. По словам президента Украины, Россия сейчас предлагает вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

Но Москва также хочет, чтобы Украина вывела войска с территории, которую она все еще контролирует в Донецкой области. Украина отклоняет это требование, опасаясь, что сдача хорошо укрепленной территории сделает ее уязвимой к новому нападению России. Зеленский заявил, что Украина стремится убедить Трампа предложить России прекратить войну вдоль нынешней линии соприкосновения.

"Мы оказались в ситуации, когда россияне хотят, чтобы мы вывели войска из Донецкой области, тогда как американцы пытаются найти способ, чтобы это "не было выводом" — потому что мы против вывода", — сказал Зеленский.

Разногласия по пунктам мирного плана

Отказ от любой земли будет трудно реализовать, поскольку это нарушит украинское законодательство и потребует проведения референдума. В рамках компромисса Президент Украины пообещал провести президентские выборы как можно скорее после прекращения огня.

Он заявил, что Украина будет иметь армию мирного времени численностью до 800 000 военнослужащих. Любое нарушение Россией режима прекращения огня приведет к действию гарантий безопасности США. Зеленский заявил журналистам, что между Киевом и Вашингтоном остаются разногласия — например, по управлению Запорожской атомной электростанцией, которую захватила Россия. Тем не менее, он дал оптимистическую оценку, заявив, что переговоры "значительно приблизились к завершению документов".

Хотя РФ не поддержала последнюю версию 20-пунктного плана, она не желает рисковать и поссориться с Трампом, полностью отклонив его. Трамп заявил на этой неделе, что переговоры идут "хорошо" и что есть шанс заключить соглашение в ближайшее время, хотя надежды США на сделку до Рождества потерпели крах. Перемирие вступит в силу в день подписания мирного соглашения при условии мониторинга международными посредниками.

Напомним, что Зеленский рассказал, что заложено в 20 пунктах мирного плана Украины и США.

