Україна
Головна Новини дня Трамп оцінив переговори з Україною та РФ — що сказав

Трамп оцінив переговори з Україною та РФ — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 01:25
Трамп заявив, що переговори з Україною і Росією йдуть нормально
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Україною і Росією "йдуть нормально". Він висловив сподівання, що війну все ж вийде завершити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому. 

Що сказав Трамп про переговори з Україною і Росією

Під час спілкування з пресою журналісти попросили Трампа розповісти нову інформацію після переговорів, які відбулися в суботу та неділю. Зокрема, у нього запитали, чи можуть наступним кроком стати тристоронні переговори між делегаціями США, України та Росії.

У відповідь очільник Білого дому знову заявив, що Україна і РФ втратили за місяць 27 тисяч солдатів, що між лідерами України і РФ величезна ненависть, а також те, що він зупинив уже 8 воєн. Але самі переговори Трамп оцінює "нормальними".

"Отже, переговори щодо України, Росії — тривають... І я сподіваюся, що ми зможемо довести це до кінця. Ми розмовляємо. Переговори йдуть нормально", — сказав він, так і не відповівши, чи буде тристороння зустріч.

Нагадаємо, минулого тижня в п'ятницю, суботу та неділю спецпредставник Трампа Стів Віткофф провів переговори з українською делегацією з приводу мирного плану США. Після зустрічей він сказав, що обговорення були продуктивними і конструктивними.

Паралельно тієї ж суботи та неділі Віткофф зустрівся в Маямі з посланником Путіна Кирилом Дмитрієвим. За її підсумками спецпредставник Трампа повідомив, що Росія повністю налаштована на мир.

Уже в понеділок, 22 грудня, заяву щодо переговорів зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він сказав про прорив, маючи на увазі, що Україна і Росія розкрили свої справжні наміри.

США Дональд Трамп Україна війна в Україні Росія мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
