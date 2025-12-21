Віткофф розповів, що обговорювали США та Україна в Маямі

Віткофф підбив підсумки зустрічей США та України - що сказав
Дата публікації: 21 грудня 2025 23:19
Термінова новина
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф підбив підсумки зустрічей з Україною та Європою і розповів детально, що обговорювали і до чого дійшли сторони. Він підкреслив, що Україна, як і раніше, віддана миру.
Про це йдеться в його пості в соцмережі Х.
Що розповів Віткофф про переговори з Україною
"Протягом останніх трьох днів у Флориді українська делегація провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей з американськими та європейськими партнерами", - написав спецпредставник Трампа.
За його словами, ключовими темами стали:
- розробка мирного плану з 20 пунктів;
- узгодження позицій щодо багатосторонньої системи гарантій безпеки;
- узгодження позицій щодо системи гарантій безпеки з боку США;
- план економічного відновлення України;
Новина доповнюється...
