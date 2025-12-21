Віткофф розповів, що обговорювали США та Україна в Маямі

Термінова новина

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф підбив підсумки зустрічей з Україною та Європою і розповів детально, що обговорювали і до чого дійшли сторони. Він підкреслив, що Україна, як і раніше, віддана миру.

Про це йдеться в його пості в соцмережі Х.

Що розповів Віткофф про переговори з Україною

"Протягом останніх трьох днів у Флориді українська делегація провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей з американськими та європейськими партнерами", - написав спецпредставник Трампа.

За його словами, ключовими темами стали:

розробка мирного плану з 20 пунктів;

узгодження позицій щодо багатосторонньої системи гарантій безпеки;

узгодження позицій щодо системи гарантій безпеки з боку США;

план економічного відновлення України;

