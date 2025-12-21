Уиткофф рассказал, что обсуждали США и Украина в Маями

Срочная новость

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф подвел итоги встреч с Украиной и Европой и рассказал детально, что обсуждалось и к чему пришли стороны. Он подчеркнул, что Украина по-прежнему привержена миру.

Об этом сказано в его посте в соцсети Х.

Что рассказал Уиткофф о переговорах с Украиной

"В течение последних трех дней во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами", — написал спецпредставитель Трампа.

По его словами, ключевыми темами стали:

разработка мирного плана из 20 пунктов;

согласование позиций по многосторонней системе гарантий безопасности;

согласование позиций по системе гарантий безопасности со стороны США;

план экономического восстановления Украины;

