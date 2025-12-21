Уиткофф рассказал, что обсуждали США и Украина в Маями

Уиткофф подвел итоги встреч США и Украины — что сказал
Дата публикации 21 декабря 2025 23:19
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф подвел итоги встреч с Украиной и Европой и рассказал детально, что обсуждалось и к чему пришли стороны. Он подчеркнул, что Украина по-прежнему привержена миру.
Об этом сказано в его посте в соцсети Х.
Что рассказал Уиткофф о переговорах с Украиной
"В течение последних трех дней во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами", — написал спецпредставитель Трампа.
По его словами, ключевыми темами стали:
- разработка мирного плана из 20 пунктов;
- согласование позиций по многосторонней системе гарантий безопасности;
- согласование позиций по системе гарантий безопасности со стороны США;
- план экономического восстановления Украины;
