Уиткофф подвел итоги встреч США и Украины — что сказал

Уиткофф подвел итоги встреч США и Украины — что сказал

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 23:19
Уиткофф рассказал, что обсуждали США и Украина в Маями
Срочная новость

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф подвел итоги встреч с Украиной и Европой и рассказал детально, что обсуждалось и к чему пришли стороны. Он подчеркнул, что Украина по-прежнему привержена миру.

Об этом сказано в его посте в соцсети Х.

Что рассказал Уиткофф о переговорах с Украиной

"В течение последних трех дней во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами", — написал спецпредставитель Трампа.

По его словами, ключевыми темами стали:

  • разработка мирного плана из 20 пунктов;
  • согласование позиций по многосторонней системе гарантий безопасности;
  • согласование позиций по системе гарантий безопасности со стороны США;
  • план экономического восстановления Украины;

Новость дополняется...

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
