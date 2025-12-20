Видео
Сибига заявил о значительном прогрессе в переговорах по миру

Сибига заявил о значительном прогрессе в переговорах по миру

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 21:59
Андрей Сибига заявил о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине
Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Сейчас Украина усиливает свои дипломатические усилия для приближения справедливого мира. Сейчас работа с партнерами вышла на решающий этап.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в субботу, 20 декабря.

Читайте также:

Сибига рассказал об успехах Украины на переговорах

Министр подчеркнул, что нынешний момент является определяющим, ведь Украина максимально активизировала дипломатию на всех уровнях. По его словам, по сравнению с предыдущими раундами переговоров 20-пунктный документ был существенно доработан. Вместе с тем министр признал, что и самые сложные вопросы еще должны решаться непосредственно на уровне лидеров государств.

"Мы нуждаемся в мобилизации дипломатических усилий, чтобы ускорить мирный процесс. Мы благодарны американской стороне и президенту Трампу за эти усилия по приближению справедливого мира. У нас есть точка отсчета — документ, состоящий из 20 пунктов. Если сравнивать с Женевой, то этот документ более усовершенствованный. В частности благодаря личному участию президента Украины Владимира Зеленского. Несколько пунктов, наиболее чувствительных, остаются еще на рассмотрение на уровне лидеров, но мы достигли существенного прогресса в мирных усилиях", — сказал Сибига.

Кроме того, глава МИД заявил, что Украина настаивает, чтобы будущие гарантии безопасности были юридически обязывающими, ратифицированными Конгрессом США, по своей силе соответствовали статье 5 НАТО, а также предусматривали реальное военное присутствие европейских стран. Отдельными составляющими системы безопасности Киев считает членство Украины в Европейском Союзе и наличие сильной, подготовленной армии.

По словам министра, сейчас функционируют две ключевые рабочие группы, которые нарабатывают будущие мирные договоренности.

Первая группа сосредоточена на гарантиях безопасности и работает совместно с американской стороной. К ней привлечены украинские военные, которые согласовывают именно военную компоненту будущих гарантий безопасности для Украины. Вторая рабочая группа занимается вопросами будущего экономического взаимодействия и послевоенного развития.

Напомним, ранее в МИД отреагировали на позицию Венгрии по использованию замороженных активов РФ для Украины.

А также президент Владимир Зеленский назвал ключевую гарантию безопасности для Украины.

МИД Андрей Сибига война в Украине мирный план мирные переговоры
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
