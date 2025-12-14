Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В МИД отреагировали на "истерику" Орбана по поводу активов России

В МИД отреагировали на "истерику" Орбана по поводу активов России

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 23:54
Сибига отреагировал на заявление Орбана о замороженных активах РФ
Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после решения Еврокомиссии о голосовании за запрет возвращения России замороженных активов.

Свою реакцию Андрей Сибига написал в соцсети X в воскресенье, 14 декабря.

Реклама
Читайте также:

Реакция Сибиги на позицию Орбана

"Самый ценный замороженный актив России в Европе", — написал Сибига, комментируя позицию Орбана.

null
Пост Сибиги. Фото: скриншот

Что предшествовало

Орбан негативно отреагировал на решение Еврокомиссии устроить голосование за запрет возвращения России замороженных активов.

"Европейская Комиссия, вместо того чтобы следить за соблюдением соглашений ЕС, систематически нарушает европейское право. Она делает это, чтобы продолжать явно непобедимую войну в Украине. Все это происходит средь бела дня, менее чем за неделю до заседания Европейского Совета, важнейшего органа Европейского Союза, объединяющего глав государств и правительств", — заявил он.

По его словам, в ЕС верховенство права сменяется "брюссельской диктатурой".

Орбан подчеркнул, что его страна протестует против этого решения.

null
Пост Орбана. Фото: скриншот

Кроме того, премьер Венгрии считает конфискацию замороженных российских 135 млрд евро для поддержки Украины "объявлением войны".

Напомним, ЕС заморозил на неопределенный срок российские активы. Решение необходимо, чтобы Венгрия и Словакия не смогли наложить вето на их использование для поддержки Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает на замороженные российские активы.

МИД Андрей Сибига Венгрия активы Виктор Орбан Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации