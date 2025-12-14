Сибига отреагировал на заявление Орбана о замороженных активах РФ

Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после решения Еврокомиссии о голосовании за запрет возвращения России замороженных активов.

Свою реакцию Андрей Сибига написал в соцсети X в воскресенье, 14 декабря.

Реклама

Читайте также:

Реакция Сибиги на позицию Орбана

"Самый ценный замороженный актив России в Европе", — написал Сибига, комментируя позицию Орбана.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Что предшествовало

Орбан негативно отреагировал на решение Еврокомиссии устроить голосование за запрет возвращения России замороженных активов.

"Европейская Комиссия, вместо того чтобы следить за соблюдением соглашений ЕС, систематически нарушает европейское право. Она делает это, чтобы продолжать явно непобедимую войну в Украине. Все это происходит средь бела дня, менее чем за неделю до заседания Европейского Совета, важнейшего органа Европейского Союза, объединяющего глав государств и правительств", — заявил он.

По его словам, в ЕС верховенство права сменяется "брюссельской диктатурой".

Орбан подчеркнул, что его страна протестует против этого решения.

Пост Орбана. Фото: скриншот

Кроме того, премьер Венгрии считает конфискацию замороженных российских 135 млрд евро для поддержки Украины "объявлением войны".

Напомним, ЕС заморозил на неопределенный срок российские активы. Решение необходимо, чтобы Венгрия и Словакия не смогли наложить вето на их использование для поддержки Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает на замороженные российские активы.