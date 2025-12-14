Сибіга відреагував на заяву Орбана щодо заморожених активів РФ

Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на позицію премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана після рішення Єврокомісії про голосування за заборону повернення Росії заморожених активів.

Свою реакцію Андрій Сибіга написав у соцмережі X у неділю, 14 грудня.

Реакція Сибіги на позицію Орбана

"Найцінніший заморожений актив Росії в Європі", — написав Сибіга, коментуючи позицію Орбана.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Що передувало

Орбан негативно відреагував на рішення Єврокомісії влаштувати голосування за заборону повернення Росії заморожених активів.

"Європейська Комісія, замість того щоб стежити за дотриманням угод ЄС, систематично порушує європейське право. Вона робить це, щоб продовжувати явно непереможну війну в Україні. Все це відбувається серед білого дня, менш ніж за тиждень до засідання Європейської Ради, найважливішого органу Європейського Союзу, що обʼєднує глав держав і урядів", — заявив він.

За його словами, в ЄС верховенство права змінюється "брюссельською диктатурою".

Орбан наголосив, що його країна протестує проти цього рішення.

Допис Орбана. Фото: скриншот

Крім того, премʼєр Угорщини вважає конфіскацію заморожених російських 135 млрд євро для підтримки України "оголошенням війни".

Нагадаємо, ЄС заморозив на невизначений термін російські активи. Рішення необхідне, аби Угорщина та Словаччина не змогли накласти вето на їх використання для підтримки України.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що країна розраховує на заморожені російські активи.