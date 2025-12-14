Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У МЗС відреагували на "істерику" Орбана щодо активів Росії

У МЗС відреагували на "істерику" Орбана щодо активів Росії

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 23:54
Сибіга відреагував на заяву Орбана щодо заморожених активів РФ
Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на позицію премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана після рішення Єврокомісії про голосування за заборону повернення Росії заморожених активів. 

Свою реакцію Андрій Сибіга написав у соцмережі X у неділю, 14 грудня.

Реклама
Читайте також:

Реакція Сибіги на позицію Орбана

"Найцінніший заморожений актив Росії в Європі", — написав Сибіга, коментуючи позицію Орбана.

null
Допис Сибіги. Фото: скриншот

Що передувало

Орбан негативно відреагував на рішення Єврокомісії влаштувати голосування за заборону повернення Росії заморожених активів.

"Європейська Комісія, замість того щоб стежити за дотриманням угод ЄС, систематично порушує європейське право. Вона робить це, щоб продовжувати явно непереможну війну в Україні. Все це відбувається серед білого дня, менш ніж за тиждень до засідання Європейської Ради, найважливішого органу Європейського Союзу, що обʼєднує глав держав і урядів", — заявив він.

За його словами, в ЄС верховенство права змінюється "брюссельською диктатурою".

Орбан наголосив, що його країна протестує проти цього рішення.

null
Допис Орбана. Фото: скриншот

Крім того, премʼєр Угорщини вважає конфіскацію заморожених російських 135 млрд євро для підтримки України "оголошенням війни".

Нагадаємо, ЄС заморозив на невизначений термін російські активи. Рішення необхідне, аби Угорщина та Словаччина не змогли накласти вето на їх використання для підтримки України.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що країна розраховує на заморожені російські активи.

МЗС Андрій Сибіга Угорщина активи Віктор Орбан Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації