Зеленський заявив, що Україна працює над використанням заморожених активів РФ

Україна розраховує на заморожені активи РФ, — Зеленський
Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 13:11
Термінова новина
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна активно працює над механізмами використання заморожених активів Росії. Йдеться як про їхнє пряме залучення, так і про альтернативні фінансові інструменти, створені під ці активи.
За словами глави держави, робота ведеться спільно з європейськими партнерами. Україна розраховує, що завдяки таким рішенням зможе отримувати близько 40-45 мільярдів доларів щороку.
Реклама
Читайте також:
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама