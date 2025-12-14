Зеленський заявив, що Україна працює над використанням заморожених активів РФ

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна активно працює над механізмами використання заморожених активів Росії. Йдеться як про їхнє пряме залучення, так і про альтернативні фінансові інструменти, створені під ці активи.

За словами глави держави, робота ведеться спільно з європейськими партнерами. Україна розраховує, що завдяки таким рішенням зможе отримувати близько 40-45 мільярдів доларів щороку.

