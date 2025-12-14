Зеленский заявил, что Украина работает над использованием замороженных активов РФ

Украина рассчитывает на замороженные активы РФ, — Зеленский
Дата публикации 14 декабря 2025 13:11
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина активно работает над механизмами использования замороженных активов России. Речь идет как об их прямом привлечении, так и об альтернативных финансовых инструментах, созданных под эти активы.
По словам главы государства, работа ведется совместно с европейскими партнерами. Украина рассчитывает, что благодаря таким решениям сможет получать около 40-45 миллиардов долларов ежегодно.
