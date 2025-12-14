Зеленский заявил, что Украина работает над использованием замороженных активов РФ

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина активно работает над механизмами использования замороженных активов России. Речь идет как об их прямом привлечении, так и об альтернативных финансовых инструментах, созданных под эти активы.

По словам главы государства, работа ведется совместно с европейскими партнерами. Украина рассчитывает, что благодаря таким решениям сможет получать около 40-45 миллиардов долларов ежегодно.

Новость дополняется...