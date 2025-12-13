Видео
Италия выступила против передачи Украине замороженных активов РФ

Италия выступила против передачи Украине замороженных активов РФ


Дата публикации 13 декабря 2025 23:15
Италия выступила против передачи Украине замороженных активов России - что известно
Джорджия Мелони. Фото иллюстративное: Reuters

Италия поддержала Бельгию, выступая против плана Европейского Союза по передаче Украине 210 миллиардов евро замороженных государственных активов России. Европейская комиссия настаивает на том, чтобы страны-члены ЕС достигли соглашения об этом на саммите Европейского совета 18-19 декабря.

Об этом сообщает POLITICO.

Читайте также:

Италия и Бельгия "раскалывают" позицию ЕС

Вмешательство Рима, страны №3 в ЕС по количеству населения и количеству голосов, менее чем за неделю до решающей встречи лидеров ЕС в Брюсселе, подрывает надежды Европейской комиссии на завершение сделки по плану передачи активов РФ. Это необходимо для того, чтобы миллиарды евро из российских резервов, хранящихся в банке Euroclear в Бельгии, могли быть высвобождены для поддержки экономики Киева, пострадавшей от войны.

Хотя премьер-министр Италии Джорджия Мелони всегда поддерживала санкции против России, правительственная коалиция, которую она возглавляет, разделена в отношении поддержки Украины. Теперь Италия разработала документ вместе с Бельгией, Мальтой и Болгарией. В нем она призывает Комиссию изучить альтернативные варианты использования российских активов для поддержки Украины в течение следующих лет.

Совместные долговые обязательства ЕС

Четыре страны заявили, что они: "приглашают Комиссию и Совет продолжать изучение и обсуждение альтернативных вариантов в соответствии с законодательством ЕС и международного права. Эти варианты для удовлетворения финансовых потребностей Украины на основе кредитной линии ЕС должны быть с предсказуемыми параметрами, представляющими значительно меньшие риски".

Бельгия, Мальта, Италия и Болгария имеют в виду совместные долговые обязательства ЕС для финансирования Украины в течение следующих лет. Однако эта идея имеет свои проблемы. Критики отмечают, что она усиливает высокое долговое бремя Италии и Франции и требует единогласия, а это означает, что ее может ветировать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который поддерживает Кремль.

Эти четыре страны, даже если к ним присоединятся Венгрия и Словакия, не смогут создать блокирующее меньшинство, но их публичная критика подрывает надежды Комиссии на достижение политического соглашения на следующей неделе.

Напомним, что ЕС заморозил на неопределенный срок активы РФ для того, чтобы Венгрия и Словакия не наложили вето на их использование Украиной.

Ранее мы также информировали, что РФ заявила о намерении оспаривать использование ЕС ее замороженных активов.

Италия Бельгия активы Мальта Болгария ЕС
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
