Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ угрожает ЕС из-за планов использовать ее замороженные активы

РФ угрожает ЕС из-за планов использовать ее замороженные активы

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 15:36
РФ планирует судиться с ЕС из-за использования ее замороженных активов
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Фото: Reuters

Центральный банк России назвал планы Евросоюза использовать его замороженные активы незаконными и заявил о намерении оспаривать такие действия в судах различных юрисдикций. Москва также подает иск против Euroclear, обвиняя учреждение в блокировании доступа к средствам и нанесении ущерба.

Об этом сообщило издание Reuters в пятницу, 12 декабря.

Реклама
Читайте также:

Центробанк РФ угрожает судами Евросоюзу

В РФ выступили с резким заявлением после того, как ЕС заявил о намерениях привлечь замороженные российские активы для финансирования потребностей Украины. В Москве настаивают, что любые попытки прямого или косвенного использования этих средств противоречат международному праву.

Также российский центробанк сообщил о подаче иска в Московский суд против финансового учреждения Euroclear, которое владеет значительной частью российских активов. В заявлении утверждается, что действия Euroclear помешали Банку России распоряжаться своими финансовыми ресурсами и нанесли "ущерб".

Тем временем европейские дипломаты сообщили, что страны-члены ЕС планируют в пятницу принять решение о бессрочном замораживании активов Центробанка РФ, чтобы избежать необходимости продлевать эту меру каждые шесть месяцев.

В ответ в РФ заявили, что будут оспаривать любые подобные действия "в национальных судах, международных организациях, арбитражных трибуналах и других судебных инстанциях" с последующим исполнением решений в странах-членах ООН.

Напомним, накануне послы Европейского Союза обсудили новые правила в отношении российских активов.

А также Евросоюз назвали условие, при котором российские активы и в дальнейшем будут оставаться заблокированными.

Европейский союз россия суд активы банк
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации