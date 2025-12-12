РФ планирует судиться с ЕС из-за использования ее замороженных активов

РФ угрожает ЕС из-за планов использовать ее замороженные активы
Центральный банк России назвал планы Евросоюза использовать его замороженные активы незаконными и заявил о намерении оспаривать такие действия в судах различных юрисдикций. Москва также подает иск против Euroclear, обвиняя учреждение в блокировании доступа к средствам и нанесении ущерба.
Об этом сообщило издание Reuters в пятницу, 12 декабря.
Центробанк РФ угрожает судами Евросоюзу
В РФ выступили с резким заявлением после того, как ЕС заявил о намерениях привлечь замороженные российские активы для финансирования потребностей Украины. В Москве настаивают, что любые попытки прямого или косвенного использования этих средств противоречат международному праву.
Также российский центробанк сообщил о подаче иска в Московский суд против финансового учреждения Euroclear, которое владеет значительной частью российских активов. В заявлении утверждается, что действия Euroclear помешали Банку России распоряжаться своими финансовыми ресурсами и нанесли "ущерб".
Тем временем европейские дипломаты сообщили, что страны-члены ЕС планируют в пятницу принять решение о бессрочном замораживании активов Центробанка РФ, чтобы избежать необходимости продлевать эту меру каждые шесть месяцев.
В ответ в РФ заявили, что будут оспаривать любые подобные действия "в национальных судах, международных организациях, арбитражных трибуналах и других судебных инстанциях" с последующим исполнением решений в странах-членах ООН.
Напомним, накануне послы Европейского Союза обсудили новые правила в отношении российских активов.
А также Евросоюз назвали условие, при котором российские активы и в дальнейшем будут оставаться заблокированными.
Читайте Новини.LIVE!