Головна Новини дня Росія погрожує ЄС через наміри використати її заморожені активи

Росія погрожує ЄС через наміри використати її заморожені активи

Дата публікації: 12 грудня 2025 15:36
РФ планує судитися з ЄС через використання її заморожених активів
Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна. Фото: Reuters

Центральний банк Росії назвав плани Євросоюзу використати його заморожені активи незаконними та заявив про намір оскаржувати такі дії у судах різних юрисдикцій. Москва також подає позов проти Euroclear, звинувачуючи установу у блокуванні доступу до коштів та завданні збитків.

Про це повідомило видання Reuters у п'ятницю, 12 грудня.

Читайте також:

Центробанк РФ погрожує судами Євросоюзу

У РФ виступили з різкою заявою після того, як ЄС заявив про наміри залучити заморожені російські активи для фінансування потреб України. У Москві наполягають, що будь-які спроби прямого чи опосередкованого використання цих коштів суперечать міжнародному праву.

Також російський центробанк повідомив про подання позову до Московського суду проти фінансової установи Euroclear, яка володіє значною частиною російських активів. У заяві стверджується, що дії Euroclear перешкодили Банку Росії розпоряджатися своїми фінансовими ресурсами та завдали "шкоди".

Тим часом європейські дипломати повідомили, що країни-члени ЄС планують у п'ятницю ухвалити рішення про безстрокове замороження активів Центробанку РФ, щоб уникнути необхідності продовжувати цю міру кожні шість місяців.

У відповідь в РФ заявили, що оскаржуватимуть будь-які подібні дії "в національних судах, міжнародних організаціях, арбітражних трибуналах та інших судових інстанціях" із подальшим виконанням рішень у країнах-членах ООН.

Нагадаємо, напередодні посли Європейського Союзу обговорили нові правила щодо російських активів.

А також Євросоюз назвали умову, за якої російські активи й надалі будуть залишатися заблокованими.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
