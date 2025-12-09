Активи Росії не розморозять без відшкодування збитків Україні — заява Браже

Глава МЗС Латвії Байба Браже та глава МЗС України Андрій Сибіга Фото: REUTERS/Alina Smutko

Під час візиту до Вашингтона міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Європейський Союз не розглядатиме можливість повернення Росії заморожених активів. Цього не станеться, доки Москва не компенсує Україні завдані збитки.

Про це Байба Браже повідомила кореспонденту "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

В Європі хочуть, щоб Росія компенсувала усі збитки Україні

За її словами, у ЄС сформований чіткий політичний консенсус: ці кошти залишатимуться заблокованими, аж поки Росія не виплатить усі репарації та не оплатить відбудову зруйнованої української інфраструктури.

Також Браже додала, що під час обговорення використання російських активів йдеться про те, яким чином застосувати як їх напряму, так і прибутки від них для підтримки української оборони та подальших відбудовчих процесів.

Одним із можливих рішень розглядається механізм позики. ЄС може надати Україні кредит у розмірі, еквівалентному сумі заблокованих російських активів, використавши їх як політичну та юридичну основу для фінансування.

Водночас глава латвійської дипломатії зазначила, що не прив’язує питання заморожених активів до можливого процесу мирних переговорів між Україною та Росією.

Хоча такі положення згадані у 28 пунктах "мирного плану", вона вважає, що активи не можуть бути інструментом впливу на переговорний процес.

"Це дуже добре що ми не бачимо переговори щодо мирного договору про закінчення війни в Україні публічно, не знаємо які пункти обговорюються", — сказала Барба Браже.

Також глава МЗС Латвії висловилась, що потрібне посилення санкцій проти так званого "тіньового флоту" Росії, які перевозять приблизно 80% російської нафти через Балтійське море. Барба Браже акцентувала, що перекриття цього каналу є критичним для Росії і суттєво зменшить її фінансові спроможності воювати далі.

Нагадаємо, нещодавно сім країн ЄС написали спільного листа зі схваленням використання російських заморожених активів на користь України.

Водночас в Японії оприлюднили заяву, що виступають проти конфіскації заморожених російських активів.

Натомість країни групи Великої Сімки повідомили, що готові розглянути варіант конфіскації всіх російських активів.