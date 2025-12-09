Японія проти конфіскації російських активів

Зустріч міністрів закордонних справ G7. Ілюстративне фото: Reuters

Японія відмовилася підтримати ініціативу Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів на користь України. У такий спосіб Японія руйнує спробу Брюсселя заручитися глобальною підтримкою.

Японія проти конфіскації активів РФ

Зазначається, що під час зустрічі міністрів фінансів країн G7 Токіо дало зрозуміти, що не може використати близько 30 млрд доларів російських активів, заморожених на території Японії, для надання Україні кредиту. Країна послалася на юридичні обмеження.

Як відомо, Європейська комісія хоче, щоб до саміту лідерів 18 грудня країни ЄС погодили механізм використання до 210 млрд євро заморожених російських коштів. Однак домовленість блокує Бельгія, яка побоюється, що саме їй доведеться компенсувати можливі претензії Москви у разі судових позовів.

Своєю чергою, Брюссель наполягає на ширшій участі партнерів G7 поза межами ЄС, які також могли б видати Україні кредит коштом активів, заморожених у їхніх юрисдикціях. Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер вважає, що це зменшить ризики помсти з боку Росії.

Однак США та Японія відмовилися долучатися до схеми, залишивши Євросоюз без глобальної підтримки. За словами одного з дипломатів, американська сторона на зустрічі заявила, що скоротить допомогу Україні після завершення виплат за кредитом G7, схваленим адміністрацією експрезидента США Джо Байдена у 2024 році.

Джерела зазначають, що спротив Японії зумовлений не лише юридичними обмеженнями, а й небажанням Токіо відступати від позиції США.

Американський лідер Дональд Трамп дав зрозуміти, що розглядає російські активи як інструмент тиску на диктатора Володимира Путіна для примушення до переговорів. За пропозицією Вашингтона, частину активів можна було б повернути Росії, а іншу — спрямувати на фінансування американських інвестицій в Україні.

Попри це, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн продовжує просувати план використання російських активів. Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським вона заявила, що запропонована схема репараційного кредиту має на меті підвищити ціну війни для Росії.

Позицію ЄС уже підтримали Велика Британія та Канада, які висловили готовність передати Україні заморожені російські активи у разі реалізації механізму, запропонованого Брюсселем.

Нещодавно країни Групи семи заявили, що готові розглянути можливість конфіскації всіх заморожених активів РФ.

Раніше ми інформували, що сім країн ЄС підтримали передачу Україні заморожених активів РФ.