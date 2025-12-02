Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Є прогрес — глава ЄК про розмову із Зеленським та лідерами ЄС

Є прогрес — глава ЄК про розмову із Зеленським та лідерами ЄС

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 05:30
Урсула фон Дер Ляєн заявила, що Зеленський і лідери ЄС досягли прогресу в переговорах
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Глава Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн заявила, що між президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном і лідерами ЄС відбулася хороша дискусія. Сторони говорили про мир, а також досягли значного прогресу. 

Про це глава ЄК повідомила 1 грудня в соцмережі Х.

Реклама
Читайте також:

Що сказала фон Дер Ляєн про розмову Зеленського та лідерів ЄС

Зокрема, сторони обговорювали мирний план і єдині в думці, що документ має поважати суверенітет України і забезпечити країни гарантіями безпеки.

"Ми, як і раніше, єдині в підтримці мирної угоди, яка буде справедливою по відношенню до України. Угоди, яка повністю поважає суверенітет України і забезпечує необхідні гарантії безпеки", — написала фон Дер Ляєн.

Крім того, вона додала, що триває робота із задоволення фінансових потреб України, а також зазначила інші моменти стосовно нашої країни.

"Ми досягли значного прогресу і плануємо представити наші юридичні пропозиції цього тижня. Ми також тісно взаємодіємо з нашими партнерами по "Коаліції охочих". Ми зміцнюємо обороноздатність України в рамках нашої власної", — резюмувала глава Єврокомісії.

Нагадаємо, тиждень тому Урсула фон Дер Ляєн заявила, що для ЄС є п'ять основних пріоритетів щодо мирної угоди.

Також ми писали, що 26 листопада між Володимиром Зеленським та Урсулою фон Дер Ляєн теж була розмова. Вони обговорили підтримку України, посилення санкцій проти РФ і заморожених російських активів.

Володимир Зеленський Європейський союз фінансова допомога Урсула фон дер Ляєн війна в Україні мирний план
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації