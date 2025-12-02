Урсула фон Дер Ляєн заявила, що Зеленський і лідери ЄС досягли прогресу в переговорах

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Глава Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн заявила, що між президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном і лідерами ЄС відбулася хороша дискусія. Сторони говорили про мир, а також досягли значного прогресу.

Про це глава ЄК повідомила 1 грудня в соцмережі Х.

Що сказала фон Дер Ляєн про розмову Зеленського та лідерів ЄС

Зокрема, сторони обговорювали мирний план і єдині в думці, що документ має поважати суверенітет України і забезпечити країни гарантіями безпеки.

"Ми, як і раніше, єдині в підтримці мирної угоди, яка буде справедливою по відношенню до України. Угоди, яка повністю поважає суверенітет України і забезпечує необхідні гарантії безпеки", — написала фон Дер Ляєн.

Крім того, вона додала, що триває робота із задоволення фінансових потреб України, а також зазначила інші моменти стосовно нашої країни.

"Ми досягли значного прогресу і плануємо представити наші юридичні пропозиції цього тижня. Ми також тісно взаємодіємо з нашими партнерами по "Коаліції охочих". Ми зміцнюємо обороноздатність України в рамках нашої власної", — резюмувала глава Єврокомісії.

Нагадаємо, тиждень тому Урсула фон Дер Ляєн заявила, що для ЄС є п'ять основних пріоритетів щодо мирної угоди.

Також ми писали, що 26 листопада між Володимиром Зеленським та Урсулою фон Дер Ляєн теж була розмова. Вони обговорили підтримку України, посилення санкцій проти РФ і заморожених російських активів.