Урсула фон Дер Ляйен заявила, что Зеленский и лидеры ЕС достигли прогресса в переговорах

Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен заявила, что между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидерами ЕС состоялась хорошая дискуссия. Стороны говорили о мире, а также достигли значительного прогресса.

Об этом глава ЕК сообщила 1 декабря в соцсети Х.

Что сказала фон Дер Ляйен о разговоре Зеленского и лидеров ЕС

В частности, стороны обсуждали мирный план и едины во мнении, что документ должен уважать суверенитет Украины и обеспечить страны гарантиями безопасности.

"Мы по-прежнему едины в поддержке мирного соглашения, которое будет справедливым по отношению к Украине. Соглашения, которое полностью уважает суверенитет Украины и обеспечивает необходимые гарантии безопасности", — написала фон Дер Ляйен.

Кроме того, она добавила, что продолжается работа по удовлетворению финансовых потребностей Украины, а также отметила другие моменты касаемо нашей страны.

"Мы добились значительного прогресса и планируем представить наши юридические предложения на этой неделе. Мы также тесно взаимодействуем с нашими партнерами по "Коалиции желающих". Мы укрепляем обороноспособность Украины в рамках нашей собственной", — резюмировала глава Еврокомиссии.

Напомним, неделю назад Урсула фон Дер Ляйен заявила, что для ЕС есть пять основным приоритетов по мирному соглашению.

Также мы писали, что 26 ноября между Владимиром Зеленским и Урсулой фон Дер Ляйен тоже был разговор. Они обсудили поддержку Украины, усиление санкций против РФ и замороженных российских активов.