Зеленский провел разговор с Урсулой фон дер Ляйен — детали

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили поддержку Украины, усиление санкций против России и использование замороженных российских активов.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в среду, 26 ноября.

Реклама

Читайте также:

Владимир Зеленский говорил с Урсулой фон дер Ляйен

Украинский лидер поблагодарил главу Еврокомиссии за ее четкую и принципиальную позицию по Украине, которую она озвучила во время сегодняшнего выступления в Европейском парламенте.

Стороны также обсудили актуальную дипломатическую ситуацию и дальнейшие шаги Европейского Союза по использованию замороженных российских активов. ЕС сейчас работает над механизмами, которые позволят направить эти средства на поддержку обороны и восстановления Украины.

"Наш взгляд одинаков: пока Россия будет продолжать отвергать все мирные усилия, санкции против нее должны увеличиваться, а оборонная и финансовая помощь Украине — продолжаться. Обсудили актуальную дипломатическую ситуацию и работу Евросоюза над решением об использовании замороженных российских активов в защиту Украины. Также мы скоординировали наши контакты на ближайшее время", — написал Зеленский.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен озвучила главные приоритеты ЕС относительно мирного плана.

А также президент США Дональд Трамп сказал, когда может состояться визит Зеленского в Вашингтон.