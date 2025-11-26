Видео
Зеленский и фон дер Ляйен обсудили использование активов РФ

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили использование активов РФ

Дата публикации 26 ноября 2025 16:16
обновлено: 16:30
Зеленский провел разговор с Урсулой фон дер Ляйен — детали
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили поддержку Украины, усиление санкций против России и использование замороженных российских активов.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в среду, 26 ноября.

Владимир Зеленский говорил с Урсулой фон дер Ляйен

Украинский лидер поблагодарил главу Еврокомиссии за ее четкую и принципиальную позицию по Украине, которую она озвучила во время сегодняшнего выступления в Европейском парламенте.

Стороны также обсудили актуальную дипломатическую ситуацию и дальнейшие шаги Европейского Союза по использованию замороженных российских активов. ЕС сейчас работает над механизмами, которые позволят направить эти средства на поддержку обороны и восстановления Украины.

"Наш взгляд одинаков: пока Россия будет продолжать отвергать все мирные усилия, санкции против нее должны увеличиваться, а оборонная и финансовая помощь Украине — продолжаться. Обсудили актуальную дипломатическую ситуацию и работу Евросоюза над решением об использовании замороженных российских активов в защиту Украины. Также мы скоординировали наши контакты на ближайшее время", — написал Зеленский.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен озвучила главные приоритеты ЕС относительно мирного плана.

А также президент США Дональд Трамп сказал, когда может состояться визит Зеленского в Вашингтон.

Владимир Зеленский Еврокомиссия Украина Урсула фон дер Ляйен война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
