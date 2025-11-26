Когда Зеленский может приехать в Вашингтон — ответ Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Anna Rose Layden

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хотел бы осуществить визит в Вашингтон. Однако это может произойти после достижения мирного соглашения.

Об этом Дональд Трамп сообщил во время общения с журналистами.

Когда Зеленский может приехать в Вашингтон

Трамп рассказал, что сейчас с Россией уже начали переговоры, а Украина "будет держаться хорошо" и в целом "довольна ходом процесса и хочет завершения конфликта".

В то же время американский президент признал, что мирные усилия оказались гораздо сложнее, чем он ожидал, несмотря на его давние контакты с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мы урегулировали восемь войн, и я думал, что эта будет легче. Но это, пожалуй, одна из самых тяжелых. Там много ненависти... Окончательных результатов в ближайшее время не будет, но движение вперед есть", — подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп высказался о сдаче украинских территорий. По его словам, "Россия и так может их захватить".

Кроме того, он заявил, что мирное соглашение между Украиной и РФ почти готово. Последние недели стали решающими для продвижения соглашения.