Головна Новини дня Трамп сказав, коли Зеленський може приїхати до Вашингтона

Трамп сказав, коли Зеленський може приїхати до Вашингтона

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 08:44
Оновлено: 08:44
Коли Зеленський може приїхати у Вашингтон — відповідь Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Anna Rose Layden

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський хотів би здійснити візит до Вашингтона. Однак це може статися після досягнення мирної угоди.

Про це Дональд Трамп повідомив під час спілкування з журналістами. 

Коли Зеленський може приїхати у Вашингтон

Трамп розповів, що наразі з Росією вже почали переговори, а Україна "триматиметься добре" і загалом "задоволена перебігом процесу і хоче завершення конфлікту". 

Водночас американський президент визнав, що мирні зусилля виявилися набагато складнішими, ніж він очікував, попри його давні контакти з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Ми врегулювали вісім війн, і я думав, що ця буде легшою. Але це, мабуть, одна з найважчих. Там багато ненависті...Остаточних результатів найближчим часом не буде, але рух уперед є", — підкреслив Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп висловився про здачу українських територій. За його словами, "Росія і так може їх захопити".

Крім того, він заявив, що мирна угода між Україною та РФ майже готова. Останні тижні стали вирішальними для просування угоди. 

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп візит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
