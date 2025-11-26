Відео
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили використання активів РФ

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 16:16
Оновлено: 16:30
Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн — деталі
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили підтримку України, посилення санкцій проти Росії та використання заморожених російських активів.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram у середу, 26 листопада.

Читайте також:

Володимир Зеленський говорив з Урсулою фон дер Ляєн

Український лідер подякував очільниці Єврокомісії за її чітку та принципову позицію щодо України, яку вона озвучила під час сьогоднішнього виступу в Європейському парламенті.

Сторони також обговорили актуальну дипломатичну ситуацію та подальші кроки Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів. ЄС нині працює над механізмами, які дозволять спрямувати ці кошти на підтримку оборони й відновлення України.

"Наш погляд однаковий: допоки Росія продовжуватиме відкидати всі мирні зусилля, санкції проти неї мають збільшуватися, а оборонна й фінансова допомога Україні — продовжуватися. Обговорили актуальну дипломатичну ситуацію та роботу Євросоюзу над рішенням щодо використання заморожених російських активів на захист України. Також ми скоординували наші контакти на найближчий час", — написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляєн озвучила головні пріорітети ЄС щодо мирного плану.

А також президент США Дональд Трамп сказав, коли може відбутися візит Зеленського до Вашингтона.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
