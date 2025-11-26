Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн — деталі

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили підтримку України, посилення санкцій проти Росії та використання заморожених російських активів.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram у середу, 26 листопада.

Володимир Зеленський говорив з Урсулою фон дер Ляєн

Український лідер подякував очільниці Єврокомісії за її чітку та принципову позицію щодо України, яку вона озвучила під час сьогоднішнього виступу в Європейському парламенті.

Сторони також обговорили актуальну дипломатичну ситуацію та подальші кроки Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів. ЄС нині працює над механізмами, які дозволять спрямувати ці кошти на підтримку оборони й відновлення України.

"Наш погляд однаковий: допоки Росія продовжуватиме відкидати всі мирні зусилля, санкції проти неї мають збільшуватися, а оборонна й фінансова допомога Україні — продовжуватися. Обговорили актуальну дипломатичну ситуацію та роботу Євросоюзу над рішенням щодо використання заморожених російських активів на захист України. Також ми скоординували наші контакти на найближчий час", — написав Зеленський.

