Мирний план США — в ЄС назвали пріоритети

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що будь-яка мирна угода повинна мати надійні гарантії безпеки. За її словами, для Європейського Союзу є п'ять основних пріоритетів щодо мирної угоди.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила в Х.

Реклама

Читайте також:

Пріоритети ЄС щодо мирної угоди

Урсула фон дер Ляєн назвала основні принципи для Європи, поки ЄС працює з Україною, США та "коаліцією рішучих" над подальшим планом щодо досягнення миру. За її словами, перш за все, будь-яка угода має гарантувати справжню безпеку для України та Європи.

Вона підкреслила, що така суверенна нація як Україна не може мати жодних обмежень для своїх збройних сил.

Другий пріоритет — захист суверенітету Україну.

"Суверенітет України має бути захищений. Її кордони незмінні. Суверенітет також означає можливість обирати своє майбутнє. Україна обрала європейську долю. Її майбутнє — у нашому Союзі", — сказала президентка Єврокомісії.

Третій пріоритет — забезпечення фінансових потреб України упродовж 2026-2027 років. За словами фон дер Ляєн, якщо Росія не має намірів брати участь у мирних переговорах, Євросоюзу потрібно підтримати Україну в її обороні.

Комісія вже представила документ з можливими варіантами. Він включає варіант щодо заморожених російських активів.

Говорячи про четвертий пріоритет, Урсула фон дер Ляєн заявила, що виконання будь-якої мирної угоди здебільшого залежатиме від ЄС та його партнерів по НАТО. Вона наголосила, що не можна нічого вирішувати про Україну без України, так само як і про Європу без Європи.

"Останній пріоритет, на якому я хотів би зосередитися, — це той, який не можна забути, — це повернення кожної української дитини, викраденої Росією. Є десятки тисяч хлопчиків і дівчаток, доля яких невідома. Вони застрягли в пастці Росії. Ми їх не забудемо. Тисячі матерів і батьків ніколи не переставали сподіватися і ніколи не припиняли боротися за повернення своїх дітей. І Європа ніколи не відмовиться від допомоги в цьому", — підсумувала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп відповів, чи є дедлайн для досягнення миру в Україні. Для нього головне настання миру і припинення вбивств.

Водночас NBC News повідомило, що міністр армії США попередив Україну про неминучу поразку. За його словами, Сили оборони зараз у складній ситуації.