Україна
Фон дер Ляєн назвала пріоритети ЄС щодо мирного плану

Фон дер Ляєн назвала пріоритети ЄС щодо мирного плану

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 15:04
Оновлено: 15:04
Мирний план США — в ЄС назвали пріоритети
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що будь-яка мирна угода повинна мати надійні гарантії безпеки. За її словами, для Європейського Союзу є п'ять основних пріоритетів щодо мирної угоди.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила в Х. 

Пріоритети ЄС щодо мирної угоди

Урсула фон дер Ляєн назвала основні принципи для Європи, поки ЄС працює з Україною, США та "коаліцією рішучих" над подальшим планом щодо досягнення миру. За її словами, перш за все, будь-яка угода має гарантувати справжню безпеку для України та Європи. 

Вона підкреслила, що така суверенна нація як Україна не може мати жодних обмежень для своїх збройних сил. 

Другий пріоритет — захист суверенітету Україну. 

"Суверенітет України має бути захищений. Її кордони незмінні. Суверенітет також означає можливість обирати своє майбутнє. Україна обрала європейську долю. Її майбутнє — у нашому Союзі", — сказала президентка Єврокомісії. 

Третій пріоритет — забезпечення фінансових потреб України упродовж 2026-2027 років. За словами фон дер Ляєн, якщо Росія не має намірів брати участь у мирних переговорах, Євросоюзу потрібно підтримати Україну в її обороні. 

Комісія вже представила документ з можливими варіантами. Він включає варіант щодо заморожених російських активів. 

Говорячи про четвертий пріоритет, Урсула фон дер Ляєн заявила, що виконання будь-якої мирної угоди здебільшого залежатиме від ЄС та його партнерів по НАТО. Вона наголосила, що не можна нічого вирішувати про Україну без України, так само як і про Європу без Європи. 

"Останній пріоритет, на якому я хотів би зосередитися, — це той, який не можна забути, — це повернення кожної української дитини, викраденої Росією. Є десятки тисяч хлопчиків і дівчаток, доля яких невідома. Вони застрягли в пастці Росії. Ми їх не забудемо. Тисячі матерів і батьків ніколи не переставали сподіватися і ніколи не припиняли боротися за повернення своїх дітей. І Європа ніколи не відмовиться від допомоги в цьому", — підсумувала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп відповів, чи є дедлайн для досягнення миру в Україні. Для нього головне настання миру і припинення вбивств. 

Водночас NBC News повідомило, що міністр армії США попередив Україну про неминучу поразку. За його словами, Сили оборони зараз у складній ситуації.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
