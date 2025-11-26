Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп відповів, чи є дедлайн для досягнення миру в Україні

Трамп відповів, чи є дедлайн для досягнення миру в Україні

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 14:21
Оновлено: 14:22
Мирний план США — Трамп висловився про дедлайн для підписання угоди
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп висловився щодо досягнення миру між Україною та Росією. Очільник Білого дому заявив, що не ставить жодних дедлайнів для підписання угоди.

Про це американський лідер сказав під час розмови з журналістами.

Реклама
Читайте також:

Трамп висловився про дедлайн для мирної угоди

Журналісти поцікавилися у президента США щодо остаточної дати, до якої мають бути підписані домовленості між Україною та РФ. Попередньо, у ЗМІ говорилося про дедлайн 27 листопада, однак спецпосланець президента США Стів Віткофф має лише наступного тижня вирушити до Москви для обговорення деталей угоди.

"Побачимо, що буде. Вони призначили дату, і вона буде десь у найближчому майбутньому. У мене немає дедлайну. Знаєте, який у мене дедлайн? Коли все закінчиться. І я думаю, що всі вже втомилися від боротьби. Вони програють та втрачають забагато людей", — сказав Трамп.

Нагадаємо, попередньо повідомлялося про те, що Україна та США мають узгодити ще три пункти "мирного плану Трампа". Розбіжності стосуються територій, чисельності ЗСУ та членства в НАТО.

Крім того, у The Guardian заявили про те, що в запропонованому мирному плані США є вагомі ознаки, що вказують на російське авторство документа.

США Дональд Трамп Україна війна в Україні мирний план
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації