Мирний план США — Трамп висловився про дедлайн для підписання угоди

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп висловився щодо досягнення миру між Україною та Росією. Очільник Білого дому заявив, що не ставить жодних дедлайнів для підписання угоди.

Про це американський лідер сказав під час розмови з журналістами.

Трамп висловився про дедлайн для мирної угоди

Журналісти поцікавилися у президента США щодо остаточної дати, до якої мають бути підписані домовленості між Україною та РФ. Попередньо, у ЗМІ говорилося про дедлайн 27 листопада, однак спецпосланець президента США Стів Віткофф має лише наступного тижня вирушити до Москви для обговорення деталей угоди.

"Побачимо, що буде. Вони призначили дату, і вона буде десь у найближчому майбутньому. У мене немає дедлайну. Знаєте, який у мене дедлайн? Коли все закінчиться. І я думаю, що всі вже втомилися від боротьби. Вони програють та втрачають забагато людей", — сказав Трамп.

Нагадаємо, попередньо повідомлялося про те, що Україна та США мають узгодити ще три пункти "мирного плану Трампа". Розбіжності стосуються територій, чисельності ЗСУ та членства в НАТО.

Крім того, у The Guardian заявили про те, що в запропонованому мирному плані США є вагомі ознаки, що вказують на російське авторство документа.