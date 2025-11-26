Видео
Україна
Трамп ответил, есть ли дедлайн для достижения мира в Украине

Трамп ответил, есть ли дедлайн для достижения мира в Украине

Дата публикации 26 ноября 2025 14:21
обновлено: 15:29
Мирный план США - Трамп высказался о дедлайне для подписания соглашения
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался относительно достижения мира между Украиной и Россией. Глава Белого дома заявил, что не ставит никаких дедлайнов для подписания соглашения.

Об этом американский лидер сказал во время разговора с журналистами.

Трамп высказался о дедлайне для мирного соглашения

Журналисты поинтересовались у президента США относительно окончательной даты, до которой должны быть подписаны договоренности между Украиной и РФ. Предварительно, в СМИ говорилось о дедлайне 27 ноября, однако спецпосланник президента США Стив Уиткофф должен только на следующей неделе отправиться в Москву для обсуждения деталей соглашения.

"Посмотрим, что будет. Они назначили дату, и она будет где-то в ближайшем будущем. У меня нет дедлайна. Знаете, какой у меня дедлайн? Когда все закончится. И я думаю, что все уже устали от борьбы. Они проигрывают и теряют слишком много людей", — сказал Трамп.

Напомним, предварительно сообщалось о том, что Украина и США должны согласовать еще три пункта "мирного плана Трампа". Разногласия касаются территорий, численности ВСУ и членства в НАТО.

Кроме того, в The Guardian заявили о том, что в предложенном мирном плане США есть весомые признаки, указывающие на российское авторство документа.

Мария Коробова
Автор:
Мария Коробова
