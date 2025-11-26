Мирный план США — в ЕС назвали приоритеты

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что любое мирное соглашение должно иметь надежные гарантии безопасности. По ее словам, для Европейского Союза есть пять основных приоритетов по мирному соглашению.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в Х.

Приоритеты ЕС по мирному соглашению

Урсула фон дер Ляйен назвала основные принципы для Европы, пока ЕС работает с Украиной, США и "коалицией решительных" над дальнейшим планом по достижению мира. По ее словам, прежде всего, любое соглашение должно гарантировать настоящую безопасность для Украины и Европы.

Она подчеркнула, что такая суверенная нация как Украина не может иметь никаких ограничений для своих вооруженных сил.

Второй приоритет — защита суверенитета Украины.

"Суверенитет Украины должен быть защищен. Ее границы неизменны. Суверенитет также означает возможность выбирать свое будущее. Украина выбрала европейскую судьбу. Ее будущее — в нашем Союзе", — сказала президент Еврокомиссии.

Третий приоритет — обеспечение финансовых потребностей Украины в течение 2026-2027 годов. По словам фон дер Ляйен, если Россия не намерена участвовать в мирных переговорах, Евросоюзу нужно поддержать Украину в ее обороне.

Комиссия уже представила документ с возможными вариантами. Он включает вариант по замороженным российским активам.

Говоря о четвертом приоритете, Урсула фон дер Ляйен заявила, что выполнение любого мирного соглашения в основном будет зависеть от ЕС и его партнеров по НАТО. Она подчеркнула, что нельзя ничего решать об Украине без Украины, так же как и о Европе без Европы.

"Последний приоритет, на котором я хотела бы сосредоточиться, — это тот, который нельзя забыть, — это возвращение каждого украинского ребенка, похищенного Россией. Есть десятки тысяч мальчиков и девочек, судьба которых неизвестна. Они застряли в ловушке России. Мы их не забудем. Тысячи матерей и отцов никогда не переставали надеяться и никогда не прекращали бороться за возвращение своих детей. И Европа никогда не откажется от помощи в этом", — подытожила президент Еврокомиссии.

