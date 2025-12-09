Відео
У G7 зробили заяву щодо конфіскації всіх активів Росії — деталі

У G7 зробили заяву щодо конфіскації всіх активів Росії — деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 09:36
Країни G7 готові розглянути конфіскацію всіх активів РФ
Міністри закордонних справ країн G7. Ілюстративне фото: Reuters

Країни G7 заявили, що готові розглянути можливість конфіскації всіх заморожених активів Росії заради досягнення справедливого миру в Україні. Міністри фінансів Групи семи зазначили, що робота в цьому напрямку триватиме й надалі.

Про це йдеться у заяві G7.

Заява G7 щодо конфіскації активів Росії

Міністри фінансів Групи можуть розглянути можливість конфіскації всіх російських активів.

"Ми й надалі спільно працюватимемо над розробкою широкого переліку шляхів фінансової підтримки України. Зокрема й можливого використання всіх російських суверенних коштів, заморожених у наших юрисдикціях, доки Росія не виплатить репарації, — щоб припинити війну й досягти справедливого й тривалого миру в Україні", — йдеться у заяві G7.

А також зазначається, що країни Групи семи будуть "сприяти спробам української влади впроваджувати реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією та поліпшення управління державними підприємствами".

Наголошується, що у разі провалу мирних переговорів щодо України G7 готові посилити тиск на Росію.

"Ми погодилися, що Україна має залишатися серед пріоритетів Групи семи під час майбутнього головування Франції", — зазначили міністри фінансів.

Зауважимо, що за даними The Times, країни Європейського Союзу оголосять про своє рішення про конфіскацію заморожених активів Росії вже цього або наступного тижня.

Нещодавно стало відомо, що низка країн ЄС підтримали передачу Україні заморожених російських активів.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що проти передачі США заморожених російських активів.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
